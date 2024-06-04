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АНАЛІТИКА

Рада планує підвищити акцизи на пальне

 

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що документ підтримало 227 народних депутатів. Законопроєкт №11256-2 є альтернативним до законопроєктів №11256 та №11256-1 - останні депутати відхилили, давши їм 212 та 218 голосів відповідно.

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів.

Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 22 березня схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку».
 

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