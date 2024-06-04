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АНАЛІТИКА

Нафта посилила падіння, Brent на рівні $77,1 за барель

 

Падіння цін на нафту прискорилося вдень у вівторок.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:06 EET подешевшали на $1,23 (1,57%), до $77,13 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні до цього часу на $1,34 (1,81%), до $72,88 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали більш ніж на 3% і завершили торги на мінімумах із початку лютого.

ОПЕК+ продовжила квоти з видобутку одразу на весь наступний рік. При цьому додаткові обмеження в 2,2 млн барелів на добу, що діяли в першому півріччі, продовжено до кінця вересня, після чого вони на щомісячній основі протягом року прибиратимуться, хоча процес може бути призупинено або скасовано залежно від ситуації на ринку.

Тим самим нафтовиробники сигналізували про свій намір видобувати більше нафти, що справило психологічний вплив на ринок, написали аналітики EnergyScan.

Зокрема, ОАЕ отримали можливість збільшити видобуток на 300 тис. барелів на добу на наступний рік, і "в результаті ціни на нафту знижуються на побоюваннях надлишку пропозиції", зазначили вони.

Наприкінці цього тижня буде оприлюднено дані про безробіття і зростання кількості робочих місць у США, за якими пильно стежить Федеральна резервна система. Сильні статдані підвищать ймовірність того, що Федрезерв утримуватиме ставки на колишньому рівні протягом тривалого часу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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