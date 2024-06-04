Нафта перейшла до зростання, дисконти Urals трохи знизилися в травні

Ціни на нафту еталонних марок почали помірно зростати вдень у понеділок, інвестори продовжують оцінювати підсумки зустрічі ОПЕК+, що відбулася у вихідні.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET подорожчали на $0,15 (0,18%), до $81,26 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,09 (0,12%), до $77,08 за барель.

Минулими вихідними ОПЕК+ продовжила діючі квоти з видобутку одразу на весь наступний рік.

Тим часом обмеження в 2,2 млн б/д, що діють у першому і другому кварталах 2024 року, будуть продовжені до кінця вересня 2024 року. Потім ці обмеження на щомісячній основі протягом року прибиратимуться, однак цей процес може бути призупинено або скасовано з огляду на ринкову ситуацію.

"Поки що реакція ринку була досить стриманою, - сказав Оле Хансен із Saxo Bank A/S. - Ми розглядаємо рівень цін Brent у $75 за барель як межу, при перетині якої ОПЕК+, найімовірніше, почне вживати заходів для підтримки цін".

Тим часом ціни на нафту Urals FOB у травні коливаються в діапазоні $65,3-65,55 за барель порівняно з $72,77-73,19 за барр. у квітні, а дисконти до еталонного котирування "Сєвєроморський датований" (NSD, відображає вартість кошика з північноморських сортів Брент, Фортіз, Осеберг, Екофіск і Троль, а також американського сорту WTI Мідленд) варіюються в межах $16,3-16,55 за барель порівняно з $16,86-17,29 у квітні, випливає з даних Argus, з якими ознайомився "Інтерфакс".

Вартість Північноморського еталона в травні знизилася з $90,1 до $81,85 за барель.

Дисконт Urals у порту Приморськ (FOB) до північноморського еталона знизився до $16,55 за барель порівняно з $17,29 у квітні. Вартість Urals у Приморську в травні при цьому впала з $72,77 до $65,3 за барель.

Котирування Urals Suezmax FOB Novorossiysk стало більш актуальним, ніж котирування Urals Aframax FOB Novorossiysk, оскільки через збільшення відстані транспортування російської нафти до споживача прибутковіше стало возити її більшими танкерами. Так, дисконти Urals Suezmax FOB Novorossiysk до північноморського еталона в травні становили $16,3 проти $16,9 у квітні, дисконти Urals Aframax FOB Novorossiysk у травні знизилися до $16,4 проти $16,86 у квітні.

За даними Argus, вартість російської Urals в індійських портах (DAP West Coast India) у травні знизилася до $77,96 за барель порівняно з $86,2 за барель у квітні, а дисконт до Вrent трохи зріс - з $3,84 за барель до $3,89 за барель.

Ціна іншого сорту російської нафти - ESPO, що продається з порту Козьміно на сході країни, - впала до $77,6 за барель порівняно з $83,1 у квітні, а дисконт зріс із $4,68/барель до $5,29 за барель.

З січня 2024 року ціна Urals для розрахунку податків обирається максимальна з двох - NSD з певним дисконтом ($20 за барель на 2024 рік) або котирування Urals у російських портах+вартість транспорту до європейських. Вартість транспорту встановлюється за методикою ФАС (пропонує брати дані Argus, методика наразі не затверджена), а якщо її не буде, то $2 за барель.

Котирування російської нафти Urals, що вираховується за затвердженою методикою, у травні становило $65,374. З урахуванням вартості транспорту воно перевищує дисконтований NSD, тому буде використовуватися для розрахунку податку на видобуток корисних копалин (ПВКК).

У квітні, повідомляло Мінекономрозвитку, ціна Urals, яку використовуватимуть для розрахунку податку на видобуток корисних копалин з нафти, - $74,98 за барель. Це збіглося з розрахунками "Інтерфаксу".

