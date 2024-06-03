Нафта стабілізується, оскільки інвестори зважують продовження скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту мало змінилися в понеділок, оскільки інвестори зважували рішення групи виробників ОПЕК+ продовжити скорочення видобутку до 2025 року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, з поставкою в серпні, о 05:44 EET подешевшали на 4 центи, або на 0,05%, до 81,07 долара за барель після падіння до сесійного мінімуму в 80,55 долара. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні подешевшали на 1 цент, або на 0,01%, до 76,98 долара після падіння до 76,39 долара раніше.

Минулого тижня Brent подешевшала на 0,6%, а WTI втратила 1%.

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники на чолі з Росією, разом відомі як ОПЕК+, наразі скорочують видобуток нафти на 5,86 млн барелів на добу (б/д), що становить близько 5,7% світового попиту.

Це включає 3,66 млн барелів на добу, термін дії яких закінчується в кінці 2024 року, і добровільне скорочення вісьмома членами на 2,2 млн барелів на добу, термін дії якого закінчується до кінця червня 2024 року.

Але в неділю група погодилася продовжити скорочення на 3,66 млн б/д на рік до кінця 2025 року. Вона також продовжить скорочення на 2,2 млн барелів на добу на три місяці до кінця вересня 2024 року, а потім поступово припинить його протягом року з жовтня 2024 року по вересень 2025 року.

Аналітики кажуть, що інвесторам знадобиться час, щоб підрахувати скорочення видобутку і переварити це рішення.

«В цілому, я вважаю, що рішення є дещо "ведмежим", оскільки ринок не очікував, що ОПЕК+ почне згортати скорочення в четвертому кварталі», - сказав Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, яка займається аналізом ринку нафти.

Аналітики Goldman Sachs підтримали цю думку, зазначивши, що зустріч розглядається як «ведмежа», незважаючи на продовження скорочення видобутку, оскільки вісім країн ОПЕК+ вже повідомили про плани поступово відмовитися від добровільного скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу в період з жовтня 2024 року по вересень 2025 року.

«Повідомлення про напрочуд детальний план поетапного згортання додаткових скорочень ускладнює підтримку низького рівня видобутку, якщо ринок виявиться м'якшим, ніж бугаєві очікування ОПЕК», - зазначають аналітики.

«Повідомлення про поступове скорочення відображає сильне бажання повернути видобуток декількох членів, враховуючи високі вільні потужності».

На Близькому Сході посередники у врегулюванні конфлікту в Газі закликали Ізраїль і ХАМАС завершити угоду про припинення вогню і звільнення заручників, запропоновану президентом США Джо Байденом, хоча Ізраїль заявив, що формального завершення війни не буде, доки ХАМАС утримує владу. Ізраїль заявив, що розглядає альтернативу угрупованню, яке підтримується Іраном.

Помічник прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль прийняв рамкову угоду про припинення війни в Газі, хоча, за його словами, вона недосконала і потребує доопрацювання.