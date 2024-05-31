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АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на пальне до рівня європейських, – Гетманцев

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку".

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до рівнів, передбачених Директивою №2003/96/ЄС", - написав Гетманцев.

Його заступник, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив передбачений законопроєктом графік підвищення акцизів на пальне до рівня європейських, зауваживши, що найбільше зросте акциз на автогаз.

Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на пальне до рівня європейських, – Гетманцев

 

"Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там значне підвищення. В ході пошуку документів виявилось, що збільшення на газ запропонувала "Укрнафта". А точніше - Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі (70 євро) він буде 277 євро", - пояснив депутат у Telegram.

Як повідомлялося, законопроєкт передбачає щорічне підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (включно).

З січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

* на бензини - 359 євро за 1000 л;
* на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 л;
* на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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