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Нафта продовжує дешевшати, Brent на рівні $82 за барель
16:34 31.05.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок почали слабо зростати вранці в п'ятницю, відновлюючись після падіння за підсумками попередньої сесії.
Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:11 EET подорожчали на $0,19 (0,23%), до $82,07 за барель. Липневі ф'ючерси, торги якими завершаться після закриття ринку в п'ятницю, дешевшають на $0,35 (0,43%), до $81,51 за барель.
Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,06 (0,08%), до $77,97 за барель.
Напередодні Brent впала в ціні на 2,1%, WTI - на 1,7% на тлі загального зниження інтересу інвесторів до ризикових активів.
Ринок готується до зустрічі ОПЕК+, що відбудеться на прийдешніх вихідних, і на якій, як очікується, країни оголосять про продовження чинних обмежень на постачання палива на світовий ринок.
"У найближчій перспективі найважливішим фактором для цін на нафту буде зустріч ОПЕК+, - написав ринковий стратег IG Asia Їп Джун Ронг. - Будь-яке збільшення скорочень видобутку малоймовірне і може бути сприйняте як великий сюрприз".
Також трейдери очікують нових даних про інфляцію в США, які можуть вплинути на думку керівництва Федеральної резервної системи щодо подальшої траєкторії процентних ставок.
Напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 4,16 млн барелів за очікуваного експертами скорочення на 1,15 млн барелів. Тим часом запаси бензину зросли на 2,02 млн барелів, дистилятів - на 2,54 млн барелів. Аналітики прогнозували зниження запасів бензину на 1,5 млн барелів і збереження запасів дистилятів на тому ж рівні.
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