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На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

 Динаміка середніх цін на бензин марки А-95, грн/л

Дрібногуртові ціни на бензин почали зростати. Це викликано зростанням валютного курсу та зменшення кількості пропозицій. Крім того, оливи в огонь підлили європейські котирування, які зросли після шестиденного зниження.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 23 по 30 травня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,58 грн/л, до 49,32 грн/л. З початку травня вартість ресурсу знизилася на 1,42 грн/л.

Водночас європейські котирування в середньому зменшилися на $52/т, що еквівалентно 1,88 грн/л, при цьому курс долара відносно гривні зріс на 0,89 грн/$ (до 40,49 грн/$), євро - на 1,42 грн/€ (43,97 грн/€).

На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

 

Теплий південь

Станом на 30 травня, на півдні ціни на А-95 коливаються в межах 47,95-50 грн/л. Несподівано активність на оптовому ринку проявляли ОККО і WOG, які були одними з найдешевших, пропонуючи бензин по 47,95 грн/л та 48,15 грн/л відповідно.

Основною-країною постачальником бензину в цей регіон є Румунія. Середньодобовий імпорт пального в травні склав 0,961 тис. т і є найбільшим з початку року.

Відвантаження з Болгарії стабільні і становили 0,04 тис. т.

Імпорт бензину з Молдови так і не відновився після зниження в квітні із-за скорочення постачань ресурсу з румунського Rompetrol молдовським трейдерам. Але, зі слів паливних компаній, найближчим часом очікується покращення ситуації.

Нагадаємо, в березні доля бензину з Молдови становила 18% (0,41 тис. т на добу) від загального імпорту цього виду пального, в квітні цей показник вже становив 11%, а в травні знизився до 3% (0,094 тис. т).

На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

 

Розблокований захід

На заході країни ціни на А-95 становлять 46,90-48,80 грн/л. Найнижчою ціною тут теж відзначилась група ОККО (46,90-47,20 грн/л).

Майже половину всього імпорту бензину через західний кордон припадає на Польщу, з якої в середньому на добу відвантажувалося 0,94 тис. т ресурсу (на 42% більше ніж в травні). Такий приріст був забезпечений збільшенням добових обсягів імпорту пального залізничним транспортом з 0,56 тис. т в квітні до 0,903 тис. т в травні. А ось постачання бензовозами, незважаючи на розблокування кордону 22 квітня, в цьому місяці скоротилися в два рази порівняно з минулим і становили 36 т на добу (2 бензовози).

В цьому місяці Польща, прагнучі повернути втрачені позиції в імпорті бензину, впритул підійшла до свого основного конкурента - Румунії.

На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

 

Зростає й постачання бензину з Литви: порівняно з минулим місяцем імпорт зріс на 57%, до 0,53 тис. т на добу.

Зі слів трейдерів, вартість бензину А-95 Orlen Lietuva на цьому тижні порівняно з минулим зросла на 13 $/т, що трансформувалось у українських трейдерів в 0,90 грн/л. А ось на наступний тиждень литовський виробник анонсував здешевлення бензину на 19 $/т.

Набирають популярності в українських компаній прямі постачання бензину з Німеччини. До мережі UPG, яка є основним постачальником німецького пального, в квітні долучився WOG, в травні - ОККО, правда, обравши іншого виробника, а саме Holborn Europa Raffinerie.

«Ми завжди в пошуку альтернативних шляхів постачання для розширення і створення конкурентного середовища серед постачальників, що дозволяє нам покращувати вимоги до якості та ціни. Такі поставки будуть на постійній основі, якщо вони витримуватимуть конкуренцію», - зазначили в прес-службі ОККО.

В травні добове постачання ресурсу з Німеччини зросло на 35%, до 0,414 тис. т, порівняно з місяцем раніше.

На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

 

Зміна балансу

Зростання постачань майже зі всіх західних напрямків призвело до суттєвого перекосу загального відвантажень бензину в бік заходу.

На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

 

В цілому в травні середньодобове постачання бензину в Україну збільшилося на майже 20% порівняно з квітнем, до 3,04 тис. т і перевищує показники з початку цього року.

«Імпортують багато. Везуть навіть ті, хто давно не віз», - зазначили в одній із паливних компаній.

Щодо транспорту, то, як і раніше, майже все навантаження лягає на залізницю - 71% загального імпорту бензину. В травні середньодобове відвантаження ресурсу залізничними цистернами склало 2,16 тис. т (+11% порівняно з квітнем), бензовозами - 0,627 тис. т (+7%).

На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися

 

В червні ціни на бензин будуть залежати від європейських котирувань, які поки не мають єдиного тренду, зростаючого валютного курсу і кількості пропозицій, які за прогнозами паливних компаній будуть зростати через підготовку до ймовірного збільшення акцизу. Від ступеня впливу того чи іншого чинника вартість бензину буде змінюватися в бік зростання або зниження.

Якщо в гурті динаміка цін поки невідома, то в роздробі оператори почали потроху відновлювати націнку після просідання в квітні. Хоча деякі мережі економ-сегменту, судячи з їх цін, взагалі не потребують якихось націнок.


На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися
За матеріалами: EnKorr
 

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