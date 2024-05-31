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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки запаси бензину зростають

 

Ціни на нафту впали в п'ятницю, оскільки інвестори відреагували на коментарі чиновників ФРС США, які заявили, що ще занадто рано починати розглядати питання про зниження ставок, а також після несподіваного зростання запасів бензину в США, що чинило тиск на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:08 EET втратили 12 центів, або 0,15%, і торгувалися на рівні 81,74 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 17 центів, або 0,22%, до 77,74 долара.

Президент ФРБ Далласа Лорі Логан заявила, що вона як і раніше стурбована ризиками зростання інфляції, незважаючи на недавнє пом'якшення, попередивши, що центральний банк США повинен бути гнучким і тримати «всі варіанти на столі», оскільки він спостерігає за даними і визначає, як реагувати.

«Дуже важливо, щоб ми не зациклювалися на якомусь конкретному шляху монетарної політики», - сказав Логан на заході в Ель-Пасо, штат Техас. «Я думаю, що ще занадто рано думати про зниження ставок».

Тим часом запаси сирої нафти в США впали на 4,2 млн барелів до 454,7 млн барелів за тиждень, що закінчився 24 травня, повідомило в четвер Управління енергетичної інформації (EIA), в порівнянні з очікуваннями опитування Reuters, яке передбачало зниження на 1,9 млн барелів. [EIA/S]

Запаси бензину, однак, зросли в США всупереч очікуванням, що попит буде вищим напередодні довгих вихідних на День пам'яті, які означають початок літнього сезону водіння. За даними EIA, запаси за тиждень зросли на 2 мільйони барелів до 228,8 мільйона барелів, порівняно з очікуванням скорочення на 400 000 барелів.

У той же час, ОПЕК+ працює над складною угодою, яка буде узгоджена на зустрічі в неділю, що дозволить групі продовжити деякі з її глибоких скорочень видобутку нафти до 2025 року, повідомили в четвер три джерела, знайомі з ходом переговорів ОПЕК+.

Організація країн-експортерів нафти на чолі з Саудівською Аравією та її союзники на чолі з Росією, разом відомі як ОПЕК+, наразі скорочують видобуток на 5,86 млн барелів на добу, що становить близько 5,7% світового попиту.

За матеріалами: investing.com
 

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