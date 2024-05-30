Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $83,25 за барель

Ціни на нафту продовжують помірне зниження вдень у четвер в очікуванні даних про запаси енергоносіїв у США.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 кв подешевшали на $0,35 (0,42%), до $83,25 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,23 (0,29%), до $79 за барель.

За підсумками минулої сесії Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на рекордні з кінця грудня 6,49 млн барелів.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв будуть оприлюднені в четвер о 18:00 мск. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що дані Міненерго вкажуть на зменшення запасів нафти на більш скромні 1,95 млн барелів.

"Загальне зниження попиту на ризикові активи чинило тиск на нафтові котирування, і цей фактор переважив значне скорочення запасів нафти в Штатах", - зазначив Їп Джун Ронг з IG Group.

Крім того, трейдери очікують зустрічі представників країн ОПЕК+, що відбудеться найближчими вихідними. Загалом очікується, що альянс продовжить чинні обмеження на видобуток нафти.

На ринок також тиснуть побоювання, що Федрезерв утримуватиме процентні ставки на високому рівні протягом тривалого періоду, не надавши тим самим очікуваного стимулу американській економіці. Трейдери наразі очікують першого зниження ставки не раніше вересня.