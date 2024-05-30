Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $83,25 за барель

 

Ціни на нафту продовжують помірне зниження вдень у четвер в очікуванні даних про запаси енергоносіїв у США.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 кв подешевшали на $0,35 (0,42%), до $83,25 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,23 (0,29%), до $79 за барель.

За підсумками минулої сесії Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на рекордні з кінця грудня 6,49 млн барелів.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв будуть оприлюднені в четвер о 18:00 мск. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що дані Міненерго вкажуть на зменшення запасів нафти на більш скромні 1,95 млн барелів.

"Загальне зниження попиту на ризикові активи чинило тиск на нафтові котирування, і цей фактор переважив значне скорочення запасів нафти в Штатах", - зазначив Їп Джун Ронг з IG Group.

Крім того, трейдери очікують зустрічі представників країн ОПЕК+, що відбудеться найближчими вихідними. Загалом очікується, що альянс продовжить чинні обмеження на видобуток нафти.

На ринок також тиснуть побоювання, що Федрезерв утримуватиме процентні ставки на високому рівні протягом тривалого періоду, не надавши тим самим очікуваного стимулу американській економіці. Трейдери наразі очікують першого зниження ставки не раніше вересня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4832
  0,0874
 0,22
EUR
 1
 43,9202
  0,0506
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3204  0,08 0,19 41,0048  0,05 0,12
EUR 43,7130  0,02 0,05 44,5804  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4900  0,02 0,04 40,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес