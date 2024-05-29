Нафта продовжує дорожчати, Brent біля $84,5 за барель

Ціни на нафту продовжують підніматися вдень у середу після активного зростання днем раніше.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:09 EET подорожчали на $0,57 (0,68%), до $84,51 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,6 (0,75%), до $80,43 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 1,2%, WTI - на 2,7%.

Ціни на нафту зростають на тлі геополітичної напруженості на Близькому Сході, де внаслідок нещодавнього ізраїльського авіаудару по місту Рафах у Секторі Гази загинули десятки людей. Окрім того, ще одне судно було атаковано в Червоному морі.

Представники країн ОПЕК+ проведуть зустріч в онлайн-форматі найближчими вихідними. Учасники ринку загалом очікують, що чинні заходи з обмеження постачань пального на світовий ринок буде продовжено на третій квартал або на все друге півріччя.

"Наразі ми не бачимо намірів збільшити постачання і спровокувати ще одне зниження цін, - зазначила Геліма Крофт зі RBC Capital Markets. - Наразі деяким виробникам доводиться вдаватися до запозичень і відкладати важливі проєкти".