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Нафта зростає, оскільки очікується, що основні виробники продовжать скорочення видобутку
09:03 29.05.2024 |
Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в середу на очікуваннях, що основні виробники продовжать скорочення видобутку на зустрічі в неділю, і що споживання палива має почати зростати з початком пікового літнього сезону.
Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:04 EET додали 15 центів, або 0,2%, до 84,37 долара за барель. Липневі ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 25 центів, або 0,3%, до 80,08 долара. Напередодні обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1%.
Трейдери та аналітики очікують, що Організація країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, відома як ОПЕК+, продовжить добровільне скорочення видобутку нафти загальним обсягом близько 2,2 млн барелів на добу.
Очікування того, що члени ОПЕК+ продовжать скорочення видобутку, додало оптимізму ринкам, і цей крок буде розглядатися як узгоджені зусилля, спрямовані на стабілізацію цін і відновлення балансу на світовому нафтовому ринку, вважає Сугандха Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, що базується в Делі.
«Крім того, початок літнього сезону автомобільних подорожей в США стимулює сезонне зростання споживання і, як правило, сприяє позитивній динаміці цін на нафту», - додала вона.
Святкування Дня пам'яті в понеділок сигналізує про початок сезону пікового попиту в США, найбільшому споживачеві нафти в світі, і збереження скорочення видобутку повинно підтримувати ціни на нафту в міру того, як зростає споживання.
«Початкові дані свідчать про відносно велику кількість святкових поїздок у США на День пам'яті, який є традиційним початком водійського сезону. Авіаперевезення також були високими", - зазначає Деніел Хайнс, старший стратег по сировинних товарах в ANZ Bank.
Посилення бойових дій в секторі Газа, коли ізраїльські танки просунулися до центру сектора Рафах, також надало деяку підтримку цінам на тлі побоювань щодо поширення конфлікту на весь Близький Схід, який є ключовим регіоном поставок.
Інвестори також очікують на дані про запаси нафти в США від Американського інституту нафти, які будуть опубліковані пізніше цього ж дня. Дані були затримані на день через те, що в понеділок відзначався День пам'яті.
Очікувалося, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися приблизно на 1,9 млн барелів, як показало попереднє опитування Reuters у вівторок.
Інвестори також очікують на дані по інфляції в США, що вийдуть цього тижня, які можуть вплинути на очікування щодо зниження процентної ставки Федеральним резервом і на ціни на нафту.
Базовий звіт по індексу цін на особисте споживання в США за квітень має бути опублікований в п'ятницю. Очікується, що ключовий барометр інфляції ФРС залишиться незмінним на щомісячній основі.
Очікування щодо термінів зниження ставок були неоднозначними, а політики залишаються обережними, оскільки дані все ще відображають стійку інфляцію.
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