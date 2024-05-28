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Стрибок курсу пригальмував зниження цін на автогаз
16:06 28.05.2024 |
З 20 по 27 травня середня роздрібна вартість скрапленого газу зменшилася на 0,05 грн/л, до 26,71 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
У середньому найбільше зниження вартості газу - на 0,50 грн/л - зафіксовано у дніпропетровській мережі Neftek і миколаївській «Кворум».
Точкове зниження цін на газ у «БРСМ-Нафті» призвело до зростання різниці між середньою вартістю на ресурс у преміум- і дискаунт-мережах до майже 3 грн/л.
Ритейлери кажуть, що частину потенціалу зниження цін «з'їла» зміна валютного курсу. Згідно з даними Мінфіну, за тиждень долар зріс відносно гривні на 0,62 грн/$, до 40,31 грн/$.
Крім того, частина операторів зазначає, що зниження втрачає значущість у збільшенні продажів. «Щоб якось привернути увагу клієнта, зараз потрібно знизити ціну на стелі мінімум на 1 грн/л. Але, за нашими підрахунками, навіть зниження на 2 грн/л не допоможе повернути реалізацію», - розповіли в одній із паливних мереж.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 20 по 27 травня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
27.05.24
|
Зміни до 20.05.24
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
SOCAR
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,98
|
0,00
|
Shell
|
27,66
|
0,00
|
Авіас
|
27,53
|
-0,06
|
KLO
|
27,29
|
0,00
|
BVS
|
27,19
|
0,00
|
Автотранс
|
27,18
|
0,00
|
Neftek
|
26,99
|
-0,50
|
UPG
|
26,73
|
0,00
|
Рур груп
|
26,70
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,70
|
0,00
|
ZOG
|
26,50
|
0,00
|
Mango
|
26,41
|
0,00
|
AMIC
|
25,93
|
-0,18
|
VostokGaz
|
25,79
|
0,00
|
Ovis
|
25,69
|
-0,30
|
Marshal
|
25,46
|
-0,12
|
U.GO
|
25,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,34
|
-0,11
|
Катрал
|
25,27
|
-0,30
|
VST
|
25,10
|
-0,30
|
Green Wave
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,99
|
0,00
|
Олас
|
24,99
|
-0,21
|
Кворум
|
24,98
|
-0,50
|
Chipo
|
24,91
|
0,00
|
RLS
|
24,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
24,75
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
26,71
|
-0,05
|
|
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