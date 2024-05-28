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АНАЛІТИКА

Стрибок курсу пригальмував зниження цін на автогаз

Стрибок курсу пригальмував зниження цін на автогаз

 Динаміка роздрібних цін на LPG в Україні, грн/л

З 20 по 27 травня середня роздрібна вартість скрапленого газу зменшилася на 0,05 грн/л, до 26,71 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У середньому найбільше зниження вартості газу - на 0,50 грн/л - зафіксовано у дніпропетровській мережі Neftek і миколаївській «Кворум».

Точкове зниження цін на газ у «БРСМ-Нафті» призвело до зростання різниці між середньою вартістю на ресурс у преміум- і дискаунт-мережах до майже 3 грн/л.

Стрибок курсу пригальмував зниження цін на автогаз

 

Ритейлери кажуть, що частину потенціалу зниження цін «з'їла» зміна валютного курсу. Згідно з даними Мінфіну, за тиждень долар зріс відносно гривні на 0,62 грн/$, до 40,31 грн/$.

Крім того, частина операторів зазначає, що зниження втрачає значущість у збільшенні продажів. «Щоб якось привернути увагу клієнта, зараз потрібно знизити ціну на стелі мінімум на 1 грн/л. Але, за нашими підрахунками, навіть зниження на 2 грн/л не допоможе повернути реалізацію», - розповіли в одній із паливних мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 20 по 27 травня 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

27.05.24

Зміни до 20.05.24

ОККО

27,99

0,00

SOCAR

27,99

0,00

WOG

27,98

0,00

Shell

27,66

0,00

Авіас

27,53

-0,06

KLO

27,29

0,00

BVS

27,19

0,00

Автотранс

27,18

0,00

Neftek

26,99

-0,50

UPG

26,73

0,00

Рур груп

26,70

0,00

SUNOIL

26,70

0,00

ZOG

26,50

0,00

Mango

26,41

0,00

AMIC

25,93

-0,18

VostokGaz

25,79

0,00

Ovis

25,69

-0,30

Marshal

25,46

-0,12

U.GO

25,40

0,00

БРСМ-Нафта

25,34

-0,11

Катрал

25,27

-0,30

VST

25,10

-0,30

Green Wave

25,00

0,00

Укрнафта

24,99

0,00

Олас

24,99

-0,21

Кворум

24,98

-0,50

Chipo

24,91

0,00

RLS

24,90

0,00

Авантаж 7

24,75

0,00

Середня ціна в Україні

26,71

-0,05
За матеріалами: EnKorr
 

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