Стрибок курсу пригальмував зниження цін на автогаз

Динаміка роздрібних цін на LPG в Україні, грн/л

З 20 по 27 травня середня роздрібна вартість скрапленого газу зменшилася на 0,05 грн/л, до 26,71 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У середньому найбільше зниження вартості газу - на 0,50 грн/л - зафіксовано у дніпропетровській мережі Neftek і миколаївській «Кворум».

Точкове зниження цін на газ у «БРСМ-Нафті» призвело до зростання різниці між середньою вартістю на ресурс у преміум- і дискаунт-мережах до майже 3 грн/л.

Ритейлери кажуть, що частину потенціалу зниження цін «з'їла» зміна валютного курсу. Згідно з даними Мінфіну, за тиждень долар зріс відносно гривні на 0,62 грн/$, до 40,31 грн/$.

Крім того, частина операторів зазначає, що зниження втрачає значущість у збільшенні продажів. «Щоб якось привернути увагу клієнта, зараз потрібно знизити ціну на стелі мінімум на 1 грн/л. Але, за нашими підрахунками, навіть зниження на 2 грн/л не допоможе повернути реалізацію», - розповіли в одній із паливних мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 20 по 27 травня 2024 р., грн/л:

Мережа Вартість 27.05.24 Зміни до 20.05.24 ОККО 27,99 0,00 SOCAR 27,99 0,00 WOG 27,98 0,00 Shell 27,66 0,00 Авіас 27,53 -0,06 KLO 27,29 0,00 BVS 27,19 0,00 Автотранс 27,18 0,00 Neftek 26,99 -0,50 UPG 26,73 0,00 Рур груп 26,70 0,00 SUNOIL 26,70 0,00 ZOG 26,50 0,00 Mango 26,41 0,00 AMIC 25,93 -0,18 VostokGaz 25,79 0,00 Ovis 25,69 -0,30 Marshal 25,46 -0,12 U.GO 25,40 0,00 БРСМ-Нафта 25,34 -0,11 Катрал 25,27 -0,30 VST 25,10 -0,30 Green Wave 25,00 0,00 Укрнафта 24,99 0,00 Олас 24,99 -0,21 Кворум 24,98 -0,50 Chipo 24,91 0,00 RLS 24,90 0,00 Авантаж 7 24,75 0,00 Середня ціна в Україні 26,71 -0,05



