Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $83,3 за барель

Ціни на нафту продовжують підвищуватися під час торгів у вівторок.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET подорожчали на $0,18 (0,22%), до $83,28 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,19 (1,53%), до $78,91 за барель. У понеділок торги WTI не проводилися через свято в США.

Уся увага учасників нафтового ринку тепер спрямована на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться у вихідні та на якій, як очікується, провідні виробники нафти продовжать дію обмежень на постачання палива на друге півріччя.

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі, хоча раніше планувався очний формат. Це свідчить про те, що країни-члени ОПЕК+ не очікують значних розбіжностей під час ухвалення рішення, зазначив аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.

"Ймовірно, поточний рівень обмежень буде продовжено як мінімум ще на три місяці, до кінця третього кварталу. Будь-яке інше рішення буде великим сюрпризом і може призвести до волатильності на ринку", - написав він.

Також трейдери чекають на публікацію даних щодо інфляції в США, Німеччині та єврозоні, які можуть вплинути на рішення Європейського центрального банку і Федеральної резервної системи щодо подальшої траєкторії процентних ставок.