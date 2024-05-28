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Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $83,3 за барель
14:51 28.05.2024 |
Ціни на нафту продовжують підвищуватися під час торгів у вівторок.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET подорожчали на $0,18 (0,22%), до $83,28 за барель.
Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,19 (1,53%), до $78,91 за барель. У понеділок торги WTI не проводилися через свято в США.
Уся увага учасників нафтового ринку тепер спрямована на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться у вихідні та на якій, як очікується, провідні виробники нафти продовжать дію обмежень на постачання палива на друге півріччя.
Зустріч відбудеться в онлайн-форматі, хоча раніше планувався очний формат. Це свідчить про те, що країни-члени ОПЕК+ не очікують значних розбіжностей під час ухвалення рішення, зазначив аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.
"Ймовірно, поточний рівень обмежень буде продовжено як мінімум ще на три місяці, до кінця третього кварталу. Будь-яке інше рішення буде великим сюрпризом і може призвести до волатильності на ринку", - написав він.
Також трейдери чекають на публікацію даних щодо інфляції в США, Німеччині та єврозоні, які можуть вплинути на рішення Європейського центрального банку і Федеральної резервної системи щодо подальшої траєкторії процентних ставок.
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