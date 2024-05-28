Нафта дорожчає на очікуваннях попиту на паливо в США напередодні зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії у вівторок, продовживши зростання з попередньої сесії, завдяки очікуванням високого попиту на паливо з боку США влітку, напередодні рішення ОПЕК+ щодо політики видобутку нафти на засіданні 2 червня.

Липнева нафта марки Brent о 05:29 EET подорожчала на 21 цент до 83,31 долара за барель. Більш активні серпневі ф'ючерси зросли на 21 цент до 83,09 долара.

Липневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) коштували 78,90 доларів за барель, що на 1,18 долара, або 1,52%, вище від закриття п'ятниці, оскільки торги в США проходили без укладання угод у зв'язку з Днем пам'яті.

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% в понеділок на приглушених торгах через державні свята в Британії і США після тижня, що характеризувався прогнозами щодо процентних ставок в США в умовах стійкої інфляції.

Очікування високого попиту на паливо з початком літнього сезону водіння і відпусток в США надали підтримку цінам, відзначають деякі аналітики.

Незважаючи на загальну думку про те, що більш високі процентні ставки можуть призвести до слабкого зростання попиту на нафту, «дані про мобільність в режимі реального часу вказують на те, що зростання попиту на нафту все ще залишається в цілому здоровим», - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново в клієнтській записці.

Що стосується авіаперевезень, то кількість місць на внутрішніх рейсах США в травні зросла на 5% в місячному обчисленні і майже на 6% в річному обчисленні до трохи більше 90 мільйонів, згідно з даними аналітичної компанії OAG, що перевищило рівень 2019 року.

Кількість місць на міжнародних рейсах у травні зросла на 11% у річному обчисленні до близько 14,2 млн, що також на 8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, додали в компанії.

Тим часом, вся увага буде прикута до майбутньої онлайн-зустрічі ОПЕК+ 2 червня. Трейдери та аналітики очікують, що скорочення видобутку залишиться в силі і надалі підтримуватиме ціни на нафту.

«Ми очікуємо, що ціни на нафту зростуть найближчими днями через очікуване продовження добровільного скорочення видобутку нафтовидобувними компаніями та зростаючі перспективи пом'якшення монетарної політики США», - сказав Сатору Йошида, сировинний аналітик з Rakuten Securities.

Йошида додав, що початок водійського сезону в США також надасть підтримку.

Раніше три джерела з країн ОПЕК+ заявили, що продовження добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу в другій половині року є ймовірним.

Невелике зниження курсу долара США також підтримало ринки.

«Продовживши позитивну динаміку останніх двох сесій, ціни на нафту, схоже, стабілізувалися у вівторок вранці, оскільки відкат долара США також сприяє бугаєвому прогнозу», - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.