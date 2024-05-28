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АНАЛІТИКА

Ціни на дизельне пальне продовжують просідати, тоді як на бензин досі мають різноспрямовану динаміку

Ціни на дизельне пальне продовжують просідати, тоді як на бензин досі мають різноспрямовану динаміку

 Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Основні баталії відбувалися внизу цінової шкали, тоді як нагорі було звично тихо.

Стимулом для зменшення вартості дизельного пального було його здешевшання в гурті. А ось гуртові ціни на бензин не мали єдиного тренду, а тиждень завершили зростанням.

З 20 по 27 травня, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», дрібногуртова вартість бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн/л, до 49,51 грн/л, дизелю, навпаки, зменшилася на 0,26 грн/л, до 43,49 грн/л.

Ціни на дизельне пальне продовжують просідати, тоді як на бензин досі мають різноспрямовану динаміку

 Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Водночас середня роздрібна ціна на А-95 зросла на 0,07 грн/л, до 56 грн/л, А-95+ - на 0,11 грн/л, до 59,65 грн/л, на дизельне пальне знизилася на 0,17 грн/л, до 52,77 грн/л.

Як завжди, дуже чутко реагує на зміну навколишнього цінового середовища «Укрнафта». За тиждень вона підвищила ціну на бензин А-95 на 0,50 грн/л (до 54,04 грн/л). Таким чином державний оператор упритул приблизився до «Привату», який поки що утримує стабільність.

Услід за «Укрнафтою» на 0,50 грн/л збільшилася вартість пального на стелах RLS, UPG, Chipo й ZOG.

Мережа VST теж додала до вартості бензину 0,50 грн/л у більшості регіонів, окрім Київської області, де пальне здешевшало на 1 грн/л.

Ціни на дизельне пальне зменшилися у більшості мереж. У середньому найсуттєвіше - на 1,60 грн/л - здешевшав ресурс в одеському «Катралі». В інших мережах ціни просіли на 0,11-1 грн/л (див. табл.).

Проти течії пішли UPG, VostokGaz, у яких дизель здорожчав на 0,50 грн/л.

SOCAR, недосяжний ціновий лідер, наприкінці тижня зменшив вартість бензину і ДП відповідно на 1 грн/л і 0,50 грн/л - до 60,99 грн/л і 56,99 грн/л, - тим самим скоротивши відставання від основних конкурентів - ОККО й WOG - до 1 грн/л.

Ціни на дизельне пальне продовжують просідати, тоді як на бензин досі мають різноспрямовану динаміку

 

Динаміка гуртових цін і поточна націнка дозволяє прогнозувати подальше зниження роздрібних цін. Водночас схожих очікувань немає щодо бензину, маржинальність якого поки не досягла нормативних значень.

Станом на 27 травня спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин становить 6,79 грн/л (на 0,29 грн/л нижче, ніж тижнем раніше), на дизель - 9,28 грн/л (-0,09 грн/л).

Тим часом стримувальним чинником може виступити валютний курс. Згідно з даними Мінфіну, на міжбанку гривня відносно долара за тиждень упала на 0,62 грн/л, до 40,31 грн/$.

Щодо попиту, то більшість мереж фіксує зниження проливів на 10-15%, що бізнес пов'язує із набуттям чинності новим законом про мобілізацію.

Динаміка роздрібних цін (20-27 травня 2024 р.), грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

27.05.24

Зм.

27.05.24

Зм.

27.05.24

Зм.

SOCAR

60,99

-1,00

62,99

0,00

56,99

-0,50

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

Shell

59,42

0,00

61,89

0,00

55,49

0,00

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

54,99

0,00

UPG

57,00

0,50

59,00

0,50

51,90

0,50

BVS

56,99

0,00

58,99

0,00

53,99

0,00

Катрал

56,99

1,00

51,39

-1,60

Автотранс

56,98

0,00

53,98

0,00

KLO

56,79

0,00

58,29

0,00

55,09

0,00

AMIC

56,55

-0,05

57,92

-0,08

53,40

-0,20

VST

56,00

0,20

51,30

-0,70

VostokGaz

55,49

1,00

53,49

0,50

Ovis

55,49

0,00

56,99

0,00

51,99

-0,50

Рур груп

54,49

0,00

53,49

0,00

Green Wave

54,40

0,00

51,40

-0,50

Chipo

54,37

0,47

50,36

-0,44

Mango

54,37

0,00

52,19

0,00

Авіас

54,07

0,02

54,49

0,00

50,35

-0,14

Укрнафта

54,04

0,50

56,52

0,50

51,52

-0,50

U.GO

53,90

0,00

52,90

-1,00

Олас

53,49

0,00

50,99

0,00

Кворум

53,48

0,00

51,48

-0,50

ZOG

53,00

0,50

56,00

0,50

51,50

-0,50

Фактор

53,00

0,00

47,50

-0,20

БРСМ-Нафта

52,99

-0,07

49,89

-0,17

Маркет

52,99

0,00

49,49

-0,50

RLS

52,90

0,50

54,50

0,50

49,80

0,00

Marshal

52,80

-0,50

55,90

-0,50

50,80

-0,50

Укр-Петроль

52,53

0,00

50,07

-0,11

Авантаж 7

52,45

0,00

49,45

0,00

SUNOIL

50,90

-1,00

50,90

-0,60

Середня ціна в Україні

56,00

0,07

59,65

0,11

52,77

-0,17
За матеріалами: EnKorr
 

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