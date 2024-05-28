Ціни на дизельне пальне продовжують просідати, тоді як на бензин досі мають різноспрямовану динаміку

Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Основні баталії відбувалися внизу цінової шкали, тоді як нагорі було звично тихо.

Стимулом для зменшення вартості дизельного пального було його здешевшання в гурті. А ось гуртові ціни на бензин не мали єдиного тренду, а тиждень завершили зростанням.

З 20 по 27 травня, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», дрібногуртова вартість бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн/л, до 49,51 грн/л, дизелю, навпаки, зменшилася на 0,26 грн/л, до 43,49 грн/л.

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Водночас середня роздрібна ціна на А-95 зросла на 0,07 грн/л, до 56 грн/л, А-95+ - на 0,11 грн/л, до 59,65 грн/л, на дизельне пальне знизилася на 0,17 грн/л, до 52,77 грн/л.

Як завжди, дуже чутко реагує на зміну навколишнього цінового середовища «Укрнафта». За тиждень вона підвищила ціну на бензин А-95 на 0,50 грн/л (до 54,04 грн/л). Таким чином державний оператор упритул приблизився до «Привату», який поки що утримує стабільність.

Услід за «Укрнафтою» на 0,50 грн/л збільшилася вартість пального на стелах RLS, UPG, Chipo й ZOG.

Мережа VST теж додала до вартості бензину 0,50 грн/л у більшості регіонів, окрім Київської області, де пальне здешевшало на 1 грн/л.

Ціни на дизельне пальне зменшилися у більшості мереж. У середньому найсуттєвіше - на 1,60 грн/л - здешевшав ресурс в одеському «Катралі». В інших мережах ціни просіли на 0,11-1 грн/л (див. табл.).

Проти течії пішли UPG, VostokGaz, у яких дизель здорожчав на 0,50 грн/л.

SOCAR, недосяжний ціновий лідер, наприкінці тижня зменшив вартість бензину і ДП відповідно на 1 грн/л і 0,50 грн/л - до 60,99 грн/л і 56,99 грн/л, - тим самим скоротивши відставання від основних конкурентів - ОККО й WOG - до 1 грн/л.

Динаміка гуртових цін і поточна націнка дозволяє прогнозувати подальше зниження роздрібних цін. Водночас схожих очікувань немає щодо бензину, маржинальність якого поки не досягла нормативних значень.

Станом на 27 травня спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин становить 6,79 грн/л (на 0,29 грн/л нижче, ніж тижнем раніше), на дизель - 9,28 грн/л (-0,09 грн/л).

Тим часом стримувальним чинником може виступити валютний курс. Згідно з даними Мінфіну, на міжбанку гривня відносно долара за тиждень упала на 0,62 грн/л, до 40,31 грн/$.

Щодо попиту, то більшість мереж фіксує зниження проливів на 10-15%, що бізнес пов'язує із набуттям чинності новим законом про мобілізацію.

Динаміка роздрібних цін (20-27 травня 2024 р.), грн/л