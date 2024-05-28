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Ціни на дизельне пальне продовжують просідати, тоді як на бензин досі мають різноспрямовану динаміку
18:31 27.05.2024 |
Основні баталії відбувалися внизу цінової шкали, тоді як нагорі було звично тихо.
Стимулом для зменшення вартості дизельного пального було його здешевшання в гурті. А ось гуртові ціни на бензин не мали єдиного тренду, а тиждень завершили зростанням.
З 20 по 27 травня, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», дрібногуртова вартість бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн/л, до 49,51 грн/л, дизелю, навпаки, зменшилася на 0,26 грн/л, до 43,49 грн/л.
Водночас середня роздрібна ціна на А-95 зросла на 0,07 грн/л, до 56 грн/л, А-95+ - на 0,11 грн/л, до 59,65 грн/л, на дизельне пальне знизилася на 0,17 грн/л, до 52,77 грн/л.
Як завжди, дуже чутко реагує на зміну навколишнього цінового середовища «Укрнафта». За тиждень вона підвищила ціну на бензин А-95 на 0,50 грн/л (до 54,04 грн/л). Таким чином державний оператор упритул приблизився до «Привату», який поки що утримує стабільність.
Услід за «Укрнафтою» на 0,50 грн/л збільшилася вартість пального на стелах RLS, UPG, Chipo й ZOG.
Мережа VST теж додала до вартості бензину 0,50 грн/л у більшості регіонів, окрім Київської області, де пальне здешевшало на 1 грн/л.
Ціни на дизельне пальне зменшилися у більшості мереж. У середньому найсуттєвіше - на 1,60 грн/л - здешевшав ресурс в одеському «Катралі». В інших мережах ціни просіли на 0,11-1 грн/л (див. табл.).
Проти течії пішли UPG, VostokGaz, у яких дизель здорожчав на 0,50 грн/л.
SOCAR, недосяжний ціновий лідер, наприкінці тижня зменшив вартість бензину і ДП відповідно на 1 грн/л і 0,50 грн/л - до 60,99 грн/л і 56,99 грн/л, - тим самим скоротивши відставання від основних конкурентів - ОККО й WOG - до 1 грн/л.
Динаміка гуртових цін і поточна націнка дозволяє прогнозувати подальше зниження роздрібних цін. Водночас схожих очікувань немає щодо бензину, маржинальність якого поки не досягла нормативних значень.
Станом на 27 травня спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин становить 6,79 грн/л (на 0,29 грн/л нижче, ніж тижнем раніше), на дизель - 9,28 грн/л (-0,09 грн/л).
Тим часом стримувальним чинником може виступити валютний курс. Згідно з даними Мінфіну, на міжбанку гривня відносно долара за тиждень упала на 0,62 грн/л, до 40,31 грн/$.
Щодо попиту, то більшість мереж фіксує зниження проливів на 10-15%, що бізнес пов'язує із набуттям чинності новим законом про мобілізацію.
Динаміка роздрібних цін (20-27 травня 2024 р.), грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
27.05.24
|
Зм.
|
27.05.24
|
Зм.
|
27.05.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
60,99
|
-1,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
-0,50
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Shell
|
59,42
|
0,00
|
61,89
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
UPG
|
57,00
|
0,50
|
59,00
|
0,50
|
51,90
|
0,50
|
BVS
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Катрал
|
56,99
|
1,00
|
|
|
51,39
|
-1,60
|
Автотранс
|
56,98
|
0,00
|
|
|
53,98
|
0,00
|
KLO
|
56,79
|
0,00
|
58,29
|
0,00
|
55,09
|
0,00
|
AMIC
|
56,55
|
-0,05
|
57,92
|
-0,08
|
53,40
|
-0,20
|
VST
|
56,00
|
0,20
|
|
|
51,30
|
-0,70
|
VostokGaz
|
55,49
|
1,00
|
|
|
53,49
|
0,50
|
Ovis
|
55,49
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
51,99
|
-0,50
|
Рур груп
|
54,49
|
0,00
|
|
|
53,49
|
0,00
|
Green Wave
|
54,40
|
0,00
|
|
|
51,40
|
-0,50
|
Chipo
|
54,37
|
0,47
|
|
|
50,36
|
-0,44
|
Mango
|
54,37
|
0,00
|
|
|
52,19
|
0,00
|
Авіас
|
54,07
|
0,02
|
54,49
|
0,00
|
50,35
|
-0,14
|
Укрнафта
|
54,04
|
0,50
|
56,52
|
0,50
|
51,52
|
-0,50
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
52,90
|
-1,00
|
Олас
|
53,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
Кворум
|
53,48
|
0,00
|
|
|
51,48
|
-0,50
|
ZOG
|
53,00
|
0,50
|
56,00
|
0,50
|
51,50
|
-0,50
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
47,50
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
-0,07
|
|
|
49,89
|
-0,17
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
|
|
49,49
|
-0,50
|
RLS
|
52,90
|
0,50
|
54,50
|
0,50
|
49,80
|
0,00
|
Marshal
|
52,80
|
-0,50
|
55,90
|
-0,50
|
50,80
|
-0,50
|
Укр-Петроль
|
52,53
|
0,00
|
|
|
50,07
|
-0,11
|
Авантаж 7
|
52,45
|
0,00
|
|
|
49,45
|
0,00
|
SUNOIL
|
50,90
|
-1,00
|
|
|
50,90
|
-0,60
|
Середня ціна в Україні
|
56,00
|
0,07
|
59,65
|
0,11
|
52,77
|
-0,17
|
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