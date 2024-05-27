Нафта посилила зростання, Brent подорожчала на $82,6 за барель

Підйом нафтових котирувань посилився вдень у понеділок.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:28 кв подорожчали на $0,48 (0,58%), до $82,6 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,49 (0,63%), до $78,21 за барель.

За підсумками минулого тижня міжнародний бенчмарк втратив 2,2%, північноамериканський - 2,3%.

Обсяг торгів на нафтовому ринку в понеділок, як очікується, буде нижчим за звичайний, оскільки біржі США і Великої Британії закриті у зв'язку зі святами.

"Минулого тижня ми бачили сильний попит у США напередодні довгих вихідних, - сказав аналітик UBS Джованні Стауново. - Рекордна активність авіаперевезень і сильний попит на бензин можуть надати підтримку цінам на нафту".

Цього тижня в США буде оприлюднено останнє значення індексу PCE, кращого для американського ЦБ індикатора інфляції. Крім того, учасники ринку очікують на зустріч ОПЕК+, на якій, як очікується, провідні виробники нафти продовжать дію заходів щодо зниження видобутку до кінця року.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США не змінилася і становила 497 одиниць. Кількість газових установок скоротилося на чотири, до 99, що є мінімумом з жовтня 2021 року.

