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Нафта посилила зростання, Brent подорожчала на $82,6 за барель
14:50 27.05.2024 |
Підйом нафтових котирувань посилився вдень у понеділок.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:28 кв подорожчали на $0,48 (0,58%), до $82,6 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,49 (0,63%), до $78,21 за барель.
За підсумками минулого тижня міжнародний бенчмарк втратив 2,2%, північноамериканський - 2,3%.
Обсяг торгів на нафтовому ринку в понеділок, як очікується, буде нижчим за звичайний, оскільки біржі США і Великої Британії закриті у зв'язку зі святами.
"Минулого тижня ми бачили сильний попит у США напередодні довгих вихідних, - сказав аналітик UBS Джованні Стауново. - Рекордна активність авіаперевезень і сильний попит на бензин можуть надати підтримку цінам на нафту".
Цього тижня в США буде оприлюднено останнє значення індексу PCE, кращого для американського ЦБ індикатора інфляції. Крім того, учасники ринку очікують на зустріч ОПЕК+, на якій, як очікується, провідні виробники нафти продовжать дію заходів щодо зниження видобутку до кінця року.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США не змінилася і становила 497 одиниць. Кількість газових установок скоротилося на чотири, до 99, що є мінімумом з жовтня 2021 року.
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