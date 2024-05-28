Ціни на нафту стабільні, оскільки ринки зосереджені на зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту стабілізувалися на торгах в Азії в понеділок, оскільки ринки очікують зустрічі ОПЕК+ 2 червня, на якій виробники, як очікується, обговорять продовження добровільного скорочення видобутку до кінця року.

Липневий контракт на нафту марки Brent о 06:09 EET подорожчав на 18 центів до $82,30 за барель. Більш активний серпневий контракт подорожчав на 25 центів до 82,09 долара.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 24 центи до 77,96 долара.

Минулого тижня Brent впала приблизно на 2%, а WTI втратила майже 3% після того, як протокол засідання Федеральної резервної системи США показав, що деякі чиновники будуть готові ще більше підвищити процентні ставки, якщо вони вважають, що це необхідно для контролю над стійкою інфляцією.

Очікується, що державні свята в США і Великобританії в понеділок збережуть торгівлю відносно низькою.

Майбутня зустріч Організації країн-експортерів нафти і союзників, відомої як ОПЕК+, була перенесена на один день і пройде в режимі онлайн, повідомила ОПЕК в п'ятницю.

Виробники обговорять, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на добу на друге півріччя, причому три джерела з країн ОПЕК+ заявили, що продовження є ймовірним.

Очікується, що ф'ючерси на нафту збережуть сьогоднішнє зростання через очікування продовження скорочень, вважає Сугандха Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, що базується в Делі.

«Однак на траєкторію цінових дій суттєво впливатимуть заплановані на цей тиждень дані по індексу цін виробників США (PPI), які, в свою чергу, сформують підхід ФРС до потенційних коригувань ставок», - сказав Сачдева.

У поєднанні зі скороченням видобутку ще на 3,66 млн барелів на добу до кінця року, скорочення видобутку еквівалентне майже 6% світового попиту на нафту.

ОПЕК заявила, що очікує ще один рік відносно сильного зростання попиту на нафту на 2,25 млн барелів на добу, в той час як Міжнародне енергетичне агентство очікує набагато повільнішого зростання на 1,2 млн барелів на добу.

Аналітики ANZ зазначають, що вони спостерігатимуть за споживанням бензину з початком літа в Північній півкулі, традиційно високого сезону, пов'язаного з автомобільними подорожами.

«Хоча очікується, що кількість поїздок у відпустку в США досягне максимуму після COVID-19, завдяки підвищенню паливної ефективності та електромобілям попит на нафту може залишитися м'яким», - зазначають аналітики. Але вони додали, що це може бути компенсовано зростанням авіаперевезень.

Цього тижня ринки також стежитимуть за індексом витрат на особисте споживання (PCE) в США, щоб отримати більше сигналів щодо політики процентних ставок. Цей індекс, який має бути опублікований 31 травня, вважається основним показником інфляції, якому надає перевагу Федеральна резервна система США.

Окремо Goldman Sachs підвищив прогноз попиту на нафту на 2030 рік до 108,5 млн барелів на добу з 106 млн б/д. Він також заявив, що очікує, що пік попиту на нафту припаде на 2034 рік на рівні 110 000 млн барелів на добу, після чого настане тривале плато до 2040 року.