Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дешевшає п'яту сесію поспіль, Brent на рівні $81,2 за барель
15:57 24.05.2024 |
Ціни на нафту помірно опускаються вдень у п'ятницю, демонструючи зниження п'яту сесію поспіль.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:37 кв подешевшали на $0,20 (0,25%), до $81,16 за барель.
Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,1 (0,13%), до $76,77 за барель.
За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,9%.
"На ринку явно відчувається "ведмежий" настрій, - сказав глава відділу досліджень в A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Націнка на геополітичний ризик поступово сходить нанівець, і зростає занепокоєння з приводу балансу попиту і пропозиції".
Тепер увага ринку спрямована на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться на початку червня і на якій, як очікується, провідні виробники нафти продовжать дію заходів щодо зниження видобутку.
"Ринок повністю заклав у поточні котирування продовження скорочень видобутку", - зазначив Расмуссен. За його словами, це може призвести до дефіциту нафти на ринку в третьому кварталі, до чого трейдери, здається, наразі не готові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
|Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ
|Застосунок «Резерв+» можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін зареєстрував новий індустріальний парк
|Кількість переданих в оренду комунальних ділянок у квітні 2024 р. зросла на 10%, а ціни підвищилися на 21,7% - KSE
|В Україні засіяли понад 12 мільйонів гектарів ярих культур
|Кабмін встановив для вітчизняних виробників боєприпасів рівень дохідності розміром до 25% від їхньої собівартості - Шмигаль
|Частка юросіб на ринку сільгоспземель у квітні 2024р. досягла 20,2% - KSE
|Нафта дешевшає п'яту сесію поспіль, Brent на рівні $81,2 за барель
Бізнес
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11