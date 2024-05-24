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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає п'яту сесію поспіль, Brent на рівні $81,2 за барель

 

Ціни на нафту помірно опускаються вдень у п'ятницю, демонструючи зниження п'яту сесію поспіль.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:37 кв подешевшали на $0,20 (0,25%), до $81,16 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,1 (0,13%), до $76,77 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,9%.

"На ринку явно відчувається "ведмежий" настрій, - сказав глава відділу досліджень в A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Націнка на геополітичний ризик поступово сходить нанівець, і зростає занепокоєння з приводу балансу попиту і пропозиції".

Тепер увага ринку спрямована на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться на початку червня і на якій, як очікується, провідні виробники нафти продовжать дію заходів щодо зниження видобутку.

"Ринок повністю заклав у поточні котирування продовження скорочень видобутку", - зазначив Расмуссен. За його словами, це може призвести до дефіциту нафти на ринку в третьому кварталі, до чого трейдери, здається, наразі не готові.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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