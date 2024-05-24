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АНАЛІТИКА

Нафта стабільна, оскільки інвестори зважують побоювання щодо процентних ставок в США, а сезонний попит зростає

 

Ціни на нафту стабільні в п'ятницю, оскільки інвестори розглядають останні коментарі Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок на тлі тривкої інфляції, в той час як ознаки зміцнення сезонного попиту на паливо в США надали підтримку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:15 EET виросли на 2 центи до $81,38 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1 цент до $76,86.

Обидва еталони в четвер опустилися до багатомісячних мінімумів, при цьому ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися на найнижчому рівні з січня, а ф'ючерси на нафту в США досягли тримісячного мінімуму.

Ф'ючерси на нафту марки Brent за тиждень знизилися більш ніж на 3%, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI були готові до падіння майже на 4%, оскільки триваючі макроекономічні обмеження в США утримували ціни в рівновазі.

«Хворобливі настрої попиту через "яструбиний" прогноз ФРС щодо ставок і на тлі "можливо більш високих ставок на більш тривалий термін" значно вплинули на ціни на нафту на цьому тижні», - зазначила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Опубліковані в середу протоколи останнього засідання ФРС показали, що політики сумніваються в тому, що поточні процентні ставки достатньо високі, щоб приборкати вперту інфляцію.

Деякі чиновники заявили, що будуть готові знову підвищити вартість запозичень, якщо інфляція зросте. Однак голова ФРС Джером Пауелл та інші урядовці заявили, що подальше підвищення ставок є малоймовірним.

Вищі ставки можуть сповільнити економічне зростання і знизити попит на паливо.

Тим часом, зростання попиту на бензин у США допомогло стабілізувати ціни напередодні святкових вихідних на День пам'яті, який вважається початком літнього сезону водіння в США.

Попит на бензин в США досяг найвищого рівня з листопада, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA). Це допомогло підтримати ринок, оскільки на американських водіїв припадає близько десятої частини світового попиту на нафту, «що робить майбутній сезон водіння опорою для відновлення зростання світового попиту», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

Зараз вся увага прикута до запланованої на 1 червня зустрічі ОПЕК+ , де вони, як очікується, обговорять, чи продовжувати добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на добу.

«Ринок також не впевнений, що займе агресивну позицію напередодні зустрічі ОПЕК наступного тижня, на якій обговорюватиметься політика пропозиції», - додають аналітики ANZ.

За матеріалами: investing.com
 

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