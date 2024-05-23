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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $82,5 за барель

 

Ціни на нафту почали підніматися вдень у четвер, відновлюючись після падіння за підсумками попередніх трьох сесій поспіль.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:05 EET подорожчали на $0,58 (0,71%), до $82,48 за барель.

Ф'ючерси на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні на цей час на $0,58 (0,75%), до $78,15 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 1,2%, WTI - на 1,4%. Негативним фактором для нафтових котирувань стали дані про запаси палива в США.

Запаси нафти в Штатах минулого тижня зросли на 1,825 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики країни. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, підвищилися на 1,3 млн барелів.

"Слабкість ринку останніми днями спостерігалася на тлі слабких статданих, включно зі зростанням запасів нафти, помірним попитом і ослабленням рентабельності НПЗ", - зазначили аналітики Citigroup.

Крім того, на ціни на нафту чинили тиск заяви представників керівництва Федрезерву про те, що вони готові утримувати ставку на високому рівні протягом тривалого часу. Аналітики вважають, що зниження ставки може підтримати американську економіку і попит на паливо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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