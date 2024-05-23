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Ціни на нафту падають четвертий день поспіль на тлі перспективи підвищення ставок в США
08:44 23.05.2024 |
Ціни на нафту знижуються четверту сесію поспіль у четвер після того, як протокол засідання Федеральної резервної системи США виявив обговорення подальшого посилення процентних ставок, якщо інфляція залишатиметься високою, що може зашкодити попиту на нафту.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:24 EET подешевшали на 46 центів, або на 0,6%, до 81,44 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 54 центи, або на 0,7%, до 77,03 долара. Обидва еталони впали більш ніж на 1% в середу.
Опублікований в середу протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США показав, що реакція центрального банку США на стійку інфляцію буде полягати в «збереженні» облікової ставки на даний момент, але також відобразив обговорення можливого подальшого підвищення.
«Різні учасники згадували про готовність до подальшого посилення політики, якщо ризики для інфляції матеріалізуються таким чином, що така дія стане доцільною», - йдеться в протоколі засідання ФРС.
Вищі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень, що призводить до дефіциту коштів, які могли б стимулювати економічне зростання і попит на нафту в найбільшій країні-споживачі нафти у світі.
За даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня запаси нафти в США зросли на 1,8 млн барелів, порівняно з оцінкою в 2,5 млн барелів.
Останнім часом на світові ринки фізичної нафти тиснули низький попит з боку нафтопереробних заводів і велика пропозиція.
«Нещодавня м'якість ринку виникла на тлі слабких даних, включаючи зростання запасів нафти, млявий попит, слабку маржу нафтопереробних заводів і зростаючий ризик скорочення виробництва», - відзначають аналітики Citi в своїй записці в четвер.
Росія заявила, що перевищила свою квоту видобутку ОПЕК+ у квітні з «технічних причин» і незабаром представить Секретаріату Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) свій план компенсації помилки, повідомило російське Міністерство енергетики пізно ввечері в середу.
Citi заявив, що як і раніше очікує, що ОПЕК+, яка об'єднує ОПЕК і союзників на чолі з Росією, продовжить скорочення видобутку до третього кварталу цього року, коли вона збереться на свою зустріч 1 червня.
Citi також заявив, що продовжує прогнозувати середню ціну нафти марки Brent на рівні 86 доларів за барель у другому кварталі 2024 року.
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