Як можуть зрости ціни на автомобільне паливо з липня: прогноз експертів

Суттєвого зростання цін на автомобільне паливо в поточному році після підвищення акцизів з 1 липня очікувати не варто.

Так вважають старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай та Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, передає РБК-Україна.

За їхніми оцінками, ціни на бензин і дизельне паливо можуть піднятися на 1-2 гривні за літр, на скраплений газ зростання може бути більшим - до 5-5,5 гривень за літр.

Юрій Гайдай в ефірі телемарафону зазначив, що зростання акцизу відбувається в рамках виконання Україною умов угоди про асоціацію. Згідно з цим документом, до кінця 2028 року рівень акцизу на автомобільне паливо має відповідати цьому збору в країнах ЄС. Законопроєкт про підвищення акцизів до 2028 року вже підготовлено Кабміном і передано до Верховної ради.

Гайдай зазначив, що розмір підвищення акцизу до 2028 року відповідає мінімальному розміру цього збору в країнах ЄС.

Він вважає, що після підвищення акцизу в липні варто очікувати, що ціни на бензин і дизель піднімуться на 1-1,5 гривні за літр, на скраплений газ - до 5 гривень. Такі ж темпи зростання цін через підвищення акцизу можна буде очікувати і в наступні роки.

На думку Гайдая, ефект від зростання цін на автомобільне пальне насамперед помітять ті, хто багато їздить, і автоперевізники, у яких пальне становить основну частину витрат. Що стосується інфляції, то зростання акцизів, на його думку, істотного негативного ефекту на цей показник не дасть.

Схожий прогноз і в Сергія Куюна. Збільшення податкової складової може призвести до зростання ціни бензину на 1,5 гривні за літр, дизпалива - 2 гривні, скрапленого газу - 5,5 гривні.

"Але не факт, що таке зростання взагалі відбудеться", - зазначив Куюн.

Він звернув увагу на те, що ціна пального з кількох складових.

"Податкова складова значна, але не найбільша. Основна - це закупівельна вартість, читай, світова ціна. Наприклад, якби закон стартував сьогодні, то по дизпаливу взагалі ніхто не побачив змін, тому що тут ціна падає через хорошу зовнішню кон'юнктуру", - зазначив Куюн у коментарі РБК-Україна.

Ефект від підвищення акцизу буде більш зрозумілий ближче до липня.

"Все залежатиме від ринкової ситуації до моменту введення нових акцизів. Якщо ринок падатиме, по бензину і ДП пройде непомітно. Якщо зростатиме, відчуємо. Але за березень-квітень пальне подорожчало на 5 грн/л без будь-яких акцизів, у травні дизель уже скинув пару гривень. Тобто це буденні коливання, які багато хто навіть не помічає", - заявив Куюн.

Підвищення цін на акциз

10 травня 2024 року Кабмін України схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на низку товарів. Зокрема, уряд пропонував встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Згодом Кабмін зареєстрував у парламенті проєкт закону, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.

