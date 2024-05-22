Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта падає третю сесію поспіль через побоювання щодо рівня ставок у США
08:33 22.05.2024 |
Ціни на нафту впали третю сесію поспіль в середу на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США може зберегти процентні ставки на високому рівні довше через стійку інфляцію, що потенційно може вплинути на використання палива в найбільшому споживачі нафти в світі.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:46 EET подешевшали на 60 центів, або на 0,7%, до 82,28 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 64 центи, або на 0,8%, до 78,02 долара.
У вівторок ціни на нафту знизилися приблизно на 1%.
У вівторок політики ФРС заявили, що центральний банк США повинен почекати ще кілька місяців, щоб переконатися, що інфляція дійсно повернулася на шлях до цільового показника в 2%, перш ніж знижувати процентні ставки.
Вища вартість запозичень може сповільнити економічне зростання і чинити тиск на попит на нафту.
Минулого тижня запаси сирої нафти і бензину в США зросли, в той час як запаси дистилятів впали, згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок.
Напередодні Дня пам'яті, що відзначається цими вихідними, який відкриває пік літнього сезону водіння в США, роздрібні ціни на бензин знижуються четвертий тиждень поспіль. Ціни на дизельне паливо, ключовий продукт нафтопереробки як для промислового сектору, так і для транспорту, також знизилися.
Інвестори очікують протоколу останнього засідання ФРС і щотижневих даних про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації США (EIA), які будуть опубліковані пізніше в середу.
«Протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) буде ретельно вивчатися на предмет оцінки ФРС стрибкоподібної інфляції в першому кварталі і підказок щодо термінів і масштабів потенційного зниження процентних ставок в 2024 році», - відзначають аналітики ANZ в своєму звіті.
«Це більше схоже на вичікувальну позицію "що нам скажуть дані", - зазначили в ANZ.
Єврозона майже пообіцяла знизити ставку 6 червня на тлі більш позитивних економічних прогнозів. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у вівторок, заявила, що вона «дійсно впевнена», що інфляція в єврозоні знаходиться під контролем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
ТОП-НОВИНИ
|Міністр оборони Британії заявив про докази передачі Китаєм зброї Росії
|До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш
|Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України у 2024-2026 роках
|Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
|Як можуть зрости ціни на автомобільне паливо з липня: прогноз експертів
|Рада продовжила строк для оформлення земельних паїв ще на три роки
|За місяць банки збільшили обсяги надання кредитів підприємцям
|Нафта дешевшає третю сесію поспіль, Brent опустилася до $82,2 за барель
|Рада хоче декриміналізувати крадіжки на суму до 4552 грн: перше читання
Бізнес
|Вчені створили смолу для 3D-друку очних лінз – це дозволить створювати доступніші індивідуальні інтраокулярні лінзи
|Microsoft представила новий Surface Pro з можливостями штучного інтелекту
|FDA дало «зелене світло» Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другому пацієнту
|Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
|Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні
|BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів