Нафта падає третю сесію поспіль через побоювання щодо рівня ставок у США

Ціни на нафту впали третю сесію поспіль в середу на очікуваннях того, що Федеральна резервна система США може зберегти процентні ставки на високому рівні довше через стійку інфляцію, що потенційно може вплинути на використання палива в найбільшому споживачі нафти в світі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:46 EET подешевшали на 60 центів, або на 0,7%, до 82,28 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 64 центи, або на 0,8%, до 78,02 долара.

У вівторок ціни на нафту знизилися приблизно на 1%.

У вівторок політики ФРС заявили, що центральний банк США повинен почекати ще кілька місяців, щоб переконатися, що інфляція дійсно повернулася на шлях до цільового показника в 2%, перш ніж знижувати процентні ставки.

Вища вартість запозичень може сповільнити економічне зростання і чинити тиск на попит на нафту.

Минулого тижня запаси сирої нафти і бензину в США зросли, в той час як запаси дистилятів впали, згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок.

Напередодні Дня пам'яті, що відзначається цими вихідними, який відкриває пік літнього сезону водіння в США, роздрібні ціни на бензин знижуються четвертий тиждень поспіль. Ціни на дизельне паливо, ключовий продукт нафтопереробки як для промислового сектору, так і для транспорту, також знизилися.

Інвестори очікують протоколу останнього засідання ФРС і щотижневих даних про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації США (EIA), які будуть опубліковані пізніше в середу.

«Протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) буде ретельно вивчатися на предмет оцінки ФРС стрибкоподібної інфляції в першому кварталі і підказок щодо термінів і масштабів потенційного зниження процентних ставок в 2024 році», - відзначають аналітики ANZ в своєму звіті.

«Це більше схоже на вичікувальну позицію "що нам скажуть дані", - зазначили в ANZ.

Єврозона майже пообіцяла знизити ставку 6 червня на тлі більш позитивних економічних прогнозів. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у вівторок, заявила, що вона «дійсно впевнена», що інфляція в єврозоні знаходиться під контролем.