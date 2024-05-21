Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $82,5 за барель

Падіння цін на нафту прискорилося вдень у вівторок через побоювання з приводу світового попиту на паливо на тлі високих процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС), пише MarketWatch.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:44 EET подешевшали на $1,17 (1,4%), до $82,54 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $1,07 (1,34%), до $78,73 за барель. Термін біржового обігу червневих контрактів закінчується у вівторок. Липневі ф'ючерси на WTI, які активніше торгуються, подешевшали під час торгів на $1,1 (1,39%), до $78,2 за барель.

Напередодні Brent і WTI подешевшали на 0,3%.

Аналітики частково пояснюють зниження цін на нафту на початку цього тижня очікуваннями, що ФРС не поспішатиме зі зниженням ставок, доки не побачить нових ознак уповільнення інфляції.

Очікування збереження високої ставки Федрезерву протягом тривалого часу обмежують зростання цін на нафту, зазначив аналітик XM Раффі Бояджан.

Інвестори також продовжують оцінювати новини про загибель президента Ірану Ебрахіма Раїсі та про хворобу короля Саудівської Аравії. Спадкоємний принц королівства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд через хворобу 88-річного батька скасував візит до Японії.

"На ціни на нафту тисне відсутність новин з Близького Сходу, - написав Бояджан. - Розмови про зміни керівництва в Ірані та Саудівській Аравії можуть вплинути на енергетичну політику в регіоні, проте важливі події, на які ринку доведеться реагувати, настануть нескоро".