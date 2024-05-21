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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на LPG дивляться вниз

 

За тиждень з 13 по 21 травня роздрібні ціни на скраплений газ зменшилися на 8 коп./л, до 26,76 грн/л. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з початку місяця динаміка становила 77 коп./л.

Динаміка середніх роздрібних цін на газ в Україні, грн/л

Роздрібні ціни на LPG дивляться вниз

 

Найбільше за тиждень - на 1 грн/л - здешевшав газ у харківській мережі U.GO, найменше - на 0,09 грн/л - у «БРСМ-Нафта». В інших мережах середнього і нижнього цінового діапазону ціна на газ знизилася на 0,10-0,75 грн/л (див. табл.).

Зокрема в атаку пішов «Авантаж». Скинувши за тиждень 0,70 грн/л, оператор повернув собі статус утримувача найменших цін з 24,75 грн/л на стелі.

Різниця між вартістю ресурсу в мережах преміум- і дискаунт-сегмента за тиждень зросла на 0,40 грн/л і на 20 травня становить 2,88 грн/л.

Ціни протягом тижня змінювалися нерівномірно. Так, у Полтавській, Волинській, Житомирській, Тернопільській і Чернігівській областях мережі не переглядали вартість ресурсу. Найбільш активними були в Донецькій, Рівненській і Херсонській областях (див. табл.).

Роздрібні цін на LPG за областями з 13 по 20 травня 2024 р., грн/л

Область

LPG

20.05.24

13.05.24

Зміни

Вінницька

26,15

26,30

-0,15

Волинська

26,51

26,51

0,00

Дніпропетровська

26,36

26,42

-0,07

Донецька

29,25

29,49

-0,24

Житомирська

26,32

26,32

0,00

Закарпатська

26,19

26,22

-0,03

Запорізька

26,82

26,90

-0,08

Івано-Франківська

26,78

26,82

-0,04

Київська

26,22

26,27

-0,05

Кіровоградська

26,87

26,90

-0,04

Львівська

26,68

26,81

-0,13

Миколаївська

26,70

26,81

-0,11

Одеська

26,55

26,65

-0,10

Полтавська

27,13

27,13

0,00

Рівненська

26,61

26,82

-0,21

Сумська

27,44

27,46

-0,02

Тернопільська

26,67

26,67

0,00

Харківська

26,64

26,76

-0,13

Херсонська

26,62

26,86

-0,23

Хмельницька

26,38

26,47

-0,09

Черкаська

26,47

26,49

-0,02

Чернігівська

27,01

27,07

-0,06

Чернівецька

27,04

27,04

0,00

Середні ціни в Україні

26,76

26,83

-0,08

Зі слів роздрібних операторів, середня чиста маржа на АЗС коливається у проміжку 1,5-2 грн/л, що загалом є непоганим показником. Утім, на тлі хронічно слабкої реалізації загальна картина виглядає вже не так привабливо. При цьому всі очікують, що після підсилення мобілізації військовозобов'язаних вдарить по продажах з новою силою.

«Минулого тижня ціну на газ від зниження стримували коливання валютного курсу і невеличке зростання реалізації, яке було зафіксовано тижнем раніше. Але після вихідних проливи не росли, тому, швидше за все, будемо знижувати вартість на 50 коп./л, а можливо, й більше», - розповіли в одній із паливних мереж.

Крім того, більш активному зниженню вартості газу на стелах сприяє збереження нисхідної динаміки на гуртовому ринку. Так, за минулий тиждень середня дрібногуртова ціна на ресурс знизилася на 950 грн/т (0,51 грн/л), до 38 980 грн/т (21,05 грн/л) за умови постачання FCA.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 13 по 20 травня 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

20.05.24

Зм. до 13.05.24

ОККО

27,99

0,00

WOG

27,98

0,00

SOCAR

27,99

0,00

Shell

27,66

0,00

Авіас

27,59

0,00

Neftek

27,49

0,00

KLO

27,29

0,00

BVS

27,19

0,00

Автотранс

27,18

0,00

UPG

26,73

0,00

Рур груп

26,70

-0,30

SUNOIL

26,70

0,00

ZOG

26,50

-0,50

Mango

26,41

-0,34

AMIC

26,11

-0,33

Ovis

25,99

-0,20

VostokGaz

25,79

-0,40

Marshal

25,58

0,00

Катрал

25,57

0,00

Кворум

25,48

-0,50

БРСМ-Нафта

25,46

-0,09

VST

25,40

-0,10

U.GO

25,40

-1,00

Олас

25,20

-0,75

Green Wave

25,00

0,00

Укрнафта

24,99

0,00

Chipo

24,91

-0,16

RLS

24,90

0,00

Авантаж 7

24,75

-0,70

Середня ціна в Україні

26,76

-0,08
За матеріалами: EnKorr
 

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