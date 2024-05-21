Травневе тепло продовжує плавити ціни на дизпальне, але поки не може розтопити ціни на бензин

Дизпальне дешевшає всупереч зростанню гуртових цін, тоді як у разі з бензином не рухається ні гурт, ані стела.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 13 по 20 квітня на стелах бензин марки А-95 у середньому здорожчав на 0,03 грн/л, до 55,94 грн/л, дизельне пальне здешевшало на 0,39 грн/л, до 52,94 грн/л.

Секрет просідання дизелю простий - гарна націнка. На 20 квітня вона становила 9,19 грн, хоча й зменшилася за тиждень на 0,78 грн/л. Тим часом для бензину спред збільшився на 0,26 грн/л, до 7,08 грн/л. Як бачимо, дизель залишається годувальником ритейлу.

Динаміка середніх роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Ціна на бензин стояли майже нерухомо, якщо не зважати на ледве помітні посмикування у мережах Shell, AMIC, VST, «БРСМ-Нафта» і «Кворум» (див. табл.).

А ось дизпальне дешевшало скрізь. Мешканці цінових пентхаузів вичавили з себе чергові 50 коп./л, пояснюючи низький темп високими й дорогими запасами.

Не поспішала й цінова середина - UPG, «Укрнафта», Shell, KLO, які втратили ті ж 0,50 грн/л.

Традиційно більш рішучими були ZOG, Ovis, «Катрал», полтавські BVS і «Автотранс», які тривалий час не переглядали вартості «світлих».

Проявилося й «цінове дно» у вигляді «Авантаж 7», яка програє лідерство у дешевизні хіба що не менш загадковому житомирському «Фактору». Рахували копійки у мережі «БРСМ-Нафта», знизивши ціни у п'яти регіонах з п'ятнадцяти.

Щодо прогнозів, то є всі шанси побачити подальше зменшення цін на дизель, маржі дозволяють. Бензин, найімовірніше, збереже поточний рівень цін, оскільки націнка з урахуванням усіх лояльностей порівняно невелика, а в економ-мереж взагалі не прораховується. Власне, як і завжди.

Динаміка роздрібних цін (13-20 травня 2024 р.), грн/л