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АНАЛІТИКА

Травневе тепло продовжує плавити ціни на дизпальне, але поки не може розтопити ціни на бензин

 

Дизпальне дешевшає всупереч зростанню гуртових цін, тоді як у разі з бензином не рухається ні гурт, ані стела.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 13 по 20 квітня на стелах бензин марки А-95 у середньому здорожчав на 0,03 грн/л, до 55,94 грн/л, дизельне пальне здешевшало на 0,39 грн/л, до 52,94 грн/л.

Секрет просідання дизелю простий - гарна націнка. На 20 квітня вона становила 9,19 грн, хоча й зменшилася за тиждень на 0,78 грн/л. Тим часом для бензину спред збільшився на 0,26 грн/л, до 7,08 грн/л. Як бачимо, дизель залишається годувальником ритейлу.

Травневе тепло продовжує плавити ціни на дизпальне, але поки не може розтопити ціни на бензин

 Динаміка середніх роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Травневе тепло продовжує плавити ціни на дизпальне, але поки не може розтопити ціни на бензин

 

Ціна на бензин стояли майже нерухомо, якщо не зважати на ледве помітні посмикування у мережах Shell, AMIC, VST, «БРСМ-Нафта» і «Кворум» (див. табл.).

А ось дизпальне дешевшало скрізь. Мешканці цінових пентхаузів вичавили з себе чергові 50 коп./л, пояснюючи низький темп високими й дорогими запасами.

Не поспішала й цінова середина - UPG, «Укрнафта», Shell, KLO, які втратили ті ж 0,50 грн/л.

Традиційно більш рішучими були ZOG, Ovis, «Катрал», полтавські BVS і «Автотранс», які тривалий час не переглядали вартості «світлих».

Проявилося й «цінове дно» у вигляді «Авантаж 7», яка програє лідерство у дешевизні хіба що не менш загадковому житомирському «Фактору». Рахували копійки у мережі «БРСМ-Нафта», знизивши ціни у п'яти регіонах з п'ятнадцяти.

Травневе тепло продовжує плавити ціни на дизпальне, але поки не може розтопити ціни на бензин

 

Щодо прогнозів, то є всі шанси побачити подальше зменшення цін на дизель, маржі дозволяють. Бензин, найімовірніше, збереже поточний рівень цін, оскільки націнка з урахуванням усіх лояльностей порівняно невелика, а в економ-мереж взагалі не прораховується. Власне, як і завжди.

Динаміка роздрібних цін (13-20 травня 2024 р.), грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

20.05.24

Зм.

20.05.24

Зм.

20.05.24

Зм.

SOCAR

61,99

0,00

62,99

0,00

57,49

0,00

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

-0,50

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

-0,50

Shell

59,42

0,50

61,89

0,00

55,49

-0,50

KLO

56,79

0,00

58,29

0,00

55,09

-0,50

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

54,99

0,00

BVS

56,99

0,00

58,99

0,00

53,99

-1,00

Автотранс

56,98

0,00

53,98

-1,00

U.GO

53,90

0,00

53,90

0,00

AMIC

56,61

0,06

57,99

0,13

53,60

-0,72

Рур груп

54,49

0,00

53,49

-1,00

VostokGaz

54,49

0,00

52,99

0,00

Катрал

55,99

0,00

52,99

-1,00

Ovis

55,49

0,00

56,99

0,00

52,49

-1,00

Mango

54,37

0,00

52,19

-1,09

Укрнафта

53,54

0,00

56,02

0,00

52,02

-0,50

VST

55,80

0,20

52,00

0,80

ZOG

52,50

0,00

55,50

0,00

52,00

-1,00

Кворум

53,48

-0,50

51,98

0,00

Green Wave

54,40

0,00

51,90

-0,50

SUNOIL

51,90

0,00

51,50

0,00

UPG

56,50

0,00

58,50

0,00

51,40

-0,50

Marshal

53,30

0,00

56,40

0,00

51,30

-0,50

Олас

53,49

0,00

50,99

0,00

Chipo

53,90

0,00

50,80

-0,36

Авіас

54,05

0,00

54,49

0,00

50,49

0,00

Укр-Петроль

52,53

0,00

50,18

-0,32

БРСМ-Нафта

53,06

0,03

50,06

-0,13

Маркет

52,99

0,00

49,99

-0,50

RLS

52,40

0,00

54,00

0,00

49,80

0,00

Авантаж 7

52,45

0,00

49,45

-0,50

Фактор

53,00

0,00

47,70

0,00

Середня ціна в Україні

55,94

0,03

59,53

0,01

52,94

-0,39
За матеріалами: EnKorr
 

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