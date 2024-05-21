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Травневе тепло продовжує плавити ціни на дизпальне, але поки не може розтопити ціни на бензин
12:11 21.05.2024 |
Дизпальне дешевшає всупереч зростанню гуртових цін, тоді як у разі з бензином не рухається ні гурт, ані стела.
Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 13 по 20 квітня на стелах бензин марки А-95 у середньому здорожчав на 0,03 грн/л, до 55,94 грн/л, дизельне пальне здешевшало на 0,39 грн/л, до 52,94 грн/л.
Секрет просідання дизелю простий - гарна націнка. На 20 квітня вона становила 9,19 грн, хоча й зменшилася за тиждень на 0,78 грн/л. Тим часом для бензину спред збільшився на 0,26 грн/л, до 7,08 грн/л. Як бачимо, дизель залишається годувальником ритейлу.
Ціна на бензин стояли майже нерухомо, якщо не зважати на ледве помітні посмикування у мережах Shell, AMIC, VST, «БРСМ-Нафта» і «Кворум» (див. табл.).
А ось дизпальне дешевшало скрізь. Мешканці цінових пентхаузів вичавили з себе чергові 50 коп./л, пояснюючи низький темп високими й дорогими запасами.
Не поспішала й цінова середина - UPG, «Укрнафта», Shell, KLO, які втратили ті ж 0,50 грн/л.
Традиційно більш рішучими були ZOG, Ovis, «Катрал», полтавські BVS і «Автотранс», які тривалий час не переглядали вартості «світлих».
Проявилося й «цінове дно» у вигляді «Авантаж 7», яка програє лідерство у дешевизні хіба що не менш загадковому житомирському «Фактору». Рахували копійки у мережі «БРСМ-Нафта», знизивши ціни у п'яти регіонах з п'ятнадцяти.
Щодо прогнозів, то є всі шанси побачити подальше зменшення цін на дизель, маржі дозволяють. Бензин, найімовірніше, збереже поточний рівень цін, оскільки націнка з урахуванням усіх лояльностей порівняно невелика, а в економ-мереж взагалі не прораховується. Власне, як і завжди.
Динаміка роздрібних цін (13-20 травня 2024 р.), грн/л
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
20.05.24
|
Зм.
|
20.05.24
|
Зм.
|
20.05.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
61,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
-0,50
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
-0,50
|
Shell
|
59,42
|
0,50
|
61,89
|
0,00
|
55,49
|
-0,50
|
KLO
|
56,79
|
0,00
|
58,29
|
0,00
|
55,09
|
-0,50
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
BVS
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
53,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
56,98
|
0,00
|
|
|
53,98
|
-1,00
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
53,90
|
0,00
|
AMIC
|
56,61
|
0,06
|
57,99
|
0,13
|
53,60
|
-0,72
|
Рур груп
|
54,49
|
0,00
|
|
|
53,49
|
-1,00
|
VostokGaz
|
54,49
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
-1,00
|
Ovis
|
55,49
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
52,49
|
-1,00
|
Mango
|
54,37
|
0,00
|
|
|
52,19
|
-1,09
|
Укрнафта
|
53,54
|
0,00
|
56,02
|
0,00
|
52,02
|
-0,50
|
VST
|
55,80
|
0,20
|
|
|
52,00
|
0,80
|
ZOG
|
52,50
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
52,00
|
-1,00
|
Кворум
|
53,48
|
-0,50
|
|
|
51,98
|
0,00
|
Green Wave
|
54,40
|
0,00
|
|
|
51,90
|
-0,50
|
SUNOIL
|
51,90
|
0,00
|
|
|
51,50
|
0,00
|
UPG
|
56,50
|
0,00
|
58,50
|
0,00
|
51,40
|
-0,50
|
Marshal
|
53,30
|
0,00
|
56,40
|
0,00
|
51,30
|
-0,50
|
Олас
|
53,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
Chipo
|
53,90
|
0,00
|
|
|
50,80
|
-0,36
|
Авіас
|
54,05
|
0,00
|
54,49
|
0,00
|
50,49
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
52,53
|
0,00
|
|
|
50,18
|
-0,32
|
БРСМ-Нафта
|
53,06
|
0,03
|
|
|
50,06
|
-0,13
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
-0,50
|
RLS
|
52,40
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
49,80
|
0,00
|
Авантаж 7
|
52,45
|
0,00
|
|
|
49,45
|
-0,50
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
47,70
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
55,94
|
0,03
|
59,53
|
0,01
|
52,94
|
-0,39
|
|
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