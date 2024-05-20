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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent торгується нижче $84 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у понеділок, трейдери оцінюють новини про загибель президента Ірану і хворобу короля Саудівської Аравії, а також про атаку на російський НПЗ.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:22 EET подешевшали на 16 центів, до $83,82 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 23 центи, до $79,83 за барель. Термін біржового обігу червневих контрактів завершується у вівторок. Липневі ф'ючерси на WTI, що торгуються активніше, подешевшали під час торгів на 21 цент, до $79,37 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent зросла в ціні на 1,4%, WTI - на 2,3%.

У неділю президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан загинули внаслідок аварії вертольота, повідомило місцеве інформагентство "Мерх".

Тим часом у короля Саудівської Аравії Сальмана діагностували інфекцію легенів, він проходить лікування, повідомило Саудівське агентство новин у понеділок.

Тим часом напередодні стало відомо, що "Слов'янський нафтопереробний завод" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") у Краснодарському краї призупинив діяльність після атаки безпілотників. У компанії заявили, що наразі немає розуміння, коли підприємство відновить роботу.

"Можливо, нам доведеться дочекатися більшої ясності від ОПЕК+ та їхніх планів з видобутку на другу половину року, і лише тоді ринок зможе вийти за межі (наявного зараз - ІФ-У) діапазону (цін - ІФ-У)", - зазначає Воррен Паттерсон, який відповідає за стратегію на сировинних ринках в ING Groep.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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