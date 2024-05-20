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Ціни на нафту зростають на тлі уваги до Ірану після катастрофи президентського вертольота
07:40 20.05.2024 |
Ціни на нафту дещо зросли на торгах в Азії в понеділок, оскільки трейдери шукали більше інформації про спроби порятунку президента Ірану після аварії вертольота.
Ціни на нафту утримували деяке зростання з минулого тижня, оскільки перспектива зниження відсоткових ставок в США та покращення попиту в Китаї, який є основним імпортером нафти, викликали підвищений апетит на нафту.
Ринки також підбадьорила заява уряду США про те, що він придбав близько 3,3 млн барелів нафти для поповнення Стратегічного нафтового резерву.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в липні, о 04:08 EET зросли на 0,3% до 84,19 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,2% до 79,70 доларів за барель.
За повідомленнями ЗМІ, гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та міністром закордонних справ розбився в гірській місцевості через погані погодні умови, що склалися на вихідних.
Були розпочаті рятувальні роботи, в той час як агентство Reuters повідомило, що деякі іранські чиновники заявили, що життя Раїсі знаходиться під потенційною загрозою.
Раїсі вважався претендентом на те, щоб стати наступним верховним лідером Ірану - найвищою політичною посадою в нафтовидобувній країні.
Катастрофа гелікоптера і невизначеність щодо подальшої долі Раїсі сталася на тлі напруженості на Близькому Сході після того, як Ізраїль та Іран завдали ударів один проти одного на початку цього року.
Іран також неодноразово критикував триваючий наступ Ізраїлю на Газу, який країна продовжувала протягом вихідних.
Побоювання, що подальша нестабільність на Близькому Сході може порушити постачання нафти з регіону, були ключовим фактором підтримки цін на нафту, завдяки чому Brent комфортно торгувалася вище 80 доларів протягом більшої частини 2024 року.
Цього тижня нафтові ринки зберають обережність у зв'язку з низкою прийдешніх рішень щодо процентних ставок та економіки США.
Цього тижня мають бути опубліковані протоколи засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться наприкінці квітня, а також виступи низки чиновників ФРС.
Ринки також перебувають на межі перед зустріччю Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+), яка запланована на 1 червня. Будь-які новини про плани картелю щодо продовження скорочення видобутку будуть в центрі уваги.
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