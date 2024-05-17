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Нафта слабо дешевшає після зростання напередодні, Brent торгується біля $83,2 за барель
16:13 17.05.2024 |
Ціни на нафту перейшли до слабкого зниження вдень у п'ятницю, проте завершують тиждень зростанням.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:36 EET подешевшали на 12 центів, до $83,15 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 15 центів, до $79,08 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 0,6%, WTI - на 0,8%. Зростанню цін посприяли сигнали ослаблення інфляції в США, що підвищили ймовірність швидкого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою. Пом'якшення політики американського ЦБ позитивно позначиться на економічній активності в США і підстьобне попит на нафту.
Крім того, трейдери очікують чергової зустрічі країн ОПЕК+, яка відбудеться 1 червня. Ринок очікує, що альянс збереже колишні обмеження видобутку.
"Здається, нафта торгуватиметься у вузькому діапазоні, доки ми не зрозуміємо, чого хоче ОПЕК+", - зазначив Арне Лохманн Расмуссен з A/S Global Risk Management.
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