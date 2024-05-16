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АНАЛІТИКА

Нафта нівелювала зростання, Brent торгується біля $82,7 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до незначного зниження вдень у четвер.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:38 EET подешевшали на 2 центи, до $82,73 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на 6 центів, до $78,57 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 0,5%, WTI - на 0,8% на новині, що споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 3,4%, як порівняти з тим самим місяцем минулого року, на рівні прогнозів ринку і слабкіше, ніж у березні (3,5%). Проти попереднього місяця індекс збільшився на 0,3%, тоді як експерти очікували зростання на 0,4%.

"Нещодавні макроекономічні статдані зі США підвищили очікування, що Федрезерв може незабаром розпочати зниження ставок, що надасть деяку підтримку ринку нафти", - сказав Воррен Паттерсон з ING Groep.

Тим часом запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 2,51 млн барелів, повідомило напередодні Міненерго країни. Експерти, опитані Bloomberg, очікували зниження резервів нафти на 600 тис. барелів, респонденти Trading Economics - на 1,35 млн барелів.

Товарні запаси бензину знизилися на 235 тис. барелів, дистилятів - на 45 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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