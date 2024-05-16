Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта нівелювала зростання, Brent торгується біля $82,7 за барель
15:50 16.05.2024 |
Ціни на нафту перейшли до незначного зниження вдень у четвер.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:38 EET подешевшали на 2 центи, до $82,73 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на 6 центів, до $78,57 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 0,5%, WTI - на 0,8% на новині, що споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 3,4%, як порівняти з тим самим місяцем минулого року, на рівні прогнозів ринку і слабкіше, ніж у березні (3,5%). Проти попереднього місяця індекс збільшився на 0,3%, тоді як експерти очікували зростання на 0,4%.
"Нещодавні макроекономічні статдані зі США підвищили очікування, що Федрезерв може незабаром розпочати зниження ставок, що надасть деяку підтримку ринку нафти", - сказав Воррен Паттерсон з ING Groep.
Тим часом запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 2,51 млн барелів, повідомило напередодні Міненерго країни. Експерти, опитані Bloomberg, очікували зниження резервів нафти на 600 тис. барелів, респонденти Trading Economics - на 1,35 млн барелів.
Товарні запаси бензину знизилися на 235 тис. барелів, дистилятів - на 45 тис. барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
|Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Нафта нівелювала зростання, Brent торгується біля $82,7 за барель
|Міністерка економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet
|Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства
|У Києві планують побудувати шість міні-ТЕЦ
|Гетманцев пов'язує збільшення кількості ФОПів з оптимізацією податків і ухиленням від військового обліку
|Товарообіг України за чотири місяці сягнув $35,3 мільярда - Держмитслужба
Бізнес
|Google I/O 2024 – ера Gemini в пошуку і не тільки
|Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків
|Повний скан 1 мм³ людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів
|Штучний інтелект б'є по ринку праці, як «цунамі» – голова МВФ
|AMD продовжує наздоганяти Intel на ринку процесорів
|OpenAI представила GPT-4o: рівень GPT-4, неймовірні голосові та зорові можливості — безкоштовно
|Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3