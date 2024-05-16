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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, оскільки слабший індекс споживчих цін знижує долар, а запаси в США скорочуються

 

Ціни на нафту виросли на азіатських торгах в четвер, продовживши зростання з попередньої сесії, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, показники споживчої інфляції в США знизили курс долара і посилили надії на зниження процентних ставок.

Більше, ніж очікувалось, скорочення запасів нафти в США також сприяло зростанню бетів на скорочення світових поставок в найближчі місяці, в той час як ринки очікували, чи вплине аварія в Галвестоні, штат Техас, на постачання нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:32 EET, термін дії яких закінчується в липні, зросли на 0,5% до 83,17 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,5% до 78,57 долара за барель.

Обидва контракти торгувалися з підвищенням протягом тижня, оскільки оптимізм щодо збільшення фіскальних стимулів в Китаї також сприяв зростанню цін. Пекін заявив, що почне масивний випуск облігацій на 1 трильйон юанів (138 мільярдів доларів США) вже цього тижня.

Будь-які потенційні перебої з постачанням через страшні лісові пожежі в Канаді, які наблизилися до основних регіонів нафтоносних пісків країни, також вплинули на зростання цін.

Нафтові ринки були охоплені загальним піднесенням через м'які показники індексу споживчих цін в США, які знизили курс долара і змусили трейдерів збільшити бети на зниження процентних ставок у вересні.

Перспектива зниження ставок пов'язана з надіями на те, що глобальна економічна активність не буде охолоджуватися так різко, як очікувалося, що, в свою чергу, обіцяє попит на нафту.

М'якший долар також сприяв зростанню цін на нафту, оскільки ціна на цей товар визначається в доларах США. Слабший долар також стимулює міжнародний попит, роблячи нафту дешевшою для купівлі.

Офіційні дані в середу показали, що запаси нафти в США за тиждень до 10 травня скоротилися на 2,5 млн барелів більше, ніж очікувалося, причому запаси бензину і дистилятів також несподівано знизилися.

Ці дані посилили сподівання на те, що попит у найбільшому споживачі пального у світі покращується, особливо з наближенням літнього сезону, насиченого подорожами.

Зменшення запасів також може свідчити про звуження американських ринків, хоча це припущення нівелювалося видобутком, що залишається на рекордно високому рівні.

Аварія в Галвестоні, штат Техас, що призвела до розливу нафти, також була в центрі уваги щодо будь-яких потенційних перебоїв у постачанні.

Але в той час як перспектива скорочення поставок стимулювала ринки, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит, швидше за все, ослабне у 2024 році.

МЕА знизило свій прогноз попиту на 2024 рік на 140 000 барелів на добу до 1,1 млн барелів на добу.

Це сильно контрастує з прогнозом Організації країн-експортерів нафти, згідно з яким у 2024 році попит на нафту складе 2,25 млн барелів на добу - прогноз, який ОПЕК підтвердила у своєму щомісячному звіті у вівторок.
За матеріалами: investing.com
 

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