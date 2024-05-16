Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 10:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають, оскільки слабший індекс споживчих цін знижує долар, а запаси в США скорочуються
08:13 16.05.2024 |
Ціни на нафту виросли на азіатських торгах в четвер, продовживши зростання з попередньої сесії, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, показники споживчої інфляції в США знизили курс долара і посилили надії на зниження процентних ставок.
Більше, ніж очікувалось, скорочення запасів нафти в США також сприяло зростанню бетів на скорочення світових поставок в найближчі місяці, в той час як ринки очікували, чи вплине аварія в Галвестоні, штат Техас, на постачання нафти.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:32 EET, термін дії яких закінчується в липні, зросли на 0,5% до 83,17 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,5% до 78,57 долара за барель.
Обидва контракти торгувалися з підвищенням протягом тижня, оскільки оптимізм щодо збільшення фіскальних стимулів в Китаї також сприяв зростанню цін. Пекін заявив, що почне масивний випуск облігацій на 1 трильйон юанів (138 мільярдів доларів США) вже цього тижня.
Будь-які потенційні перебої з постачанням через страшні лісові пожежі в Канаді, які наблизилися до основних регіонів нафтоносних пісків країни, також вплинули на зростання цін.
Нафтові ринки були охоплені загальним піднесенням через м'які показники індексу споживчих цін в США, які знизили курс долара і змусили трейдерів збільшити бети на зниження процентних ставок у вересні.
Перспектива зниження ставок пов'язана з надіями на те, що глобальна економічна активність не буде охолоджуватися так різко, як очікувалося, що, в свою чергу, обіцяє попит на нафту.
М'якший долар також сприяв зростанню цін на нафту, оскільки ціна на цей товар визначається в доларах США. Слабший долар також стимулює міжнародний попит, роблячи нафту дешевшою для купівлі.
Офіційні дані в середу показали, що запаси нафти в США за тиждень до 10 травня скоротилися на 2,5 млн барелів більше, ніж очікувалося, причому запаси бензину і дистилятів також несподівано знизилися.
Ці дані посилили сподівання на те, що попит у найбільшому споживачі пального у світі покращується, особливо з наближенням літнього сезону, насиченого подорожами.
Зменшення запасів також може свідчити про звуження американських ринків, хоча це припущення нівелювалося видобутком, що залишається на рекордно високому рівні.
Аварія в Галвестоні, штат Техас, що призвела до розливу нафти, також була в центрі уваги щодо будь-яких потенційних перебоїв у постачанні.
Але в той час як перспектива скорочення поставок стимулювала ринки, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит, швидше за все, ослабне у 2024 році.
МЕА знизило свій прогноз попиту на 2024 рік на 140 000 барелів на добу до 1,1 млн барелів на добу.
Це сильно контрастує з прогнозом Організації країн-експортерів нафти, згідно з яким у 2024 році попит на нафту складе 2,25 млн барелів на добу - прогноз, який ОПЕК підтвердила у своєму щомісячному звіті у вівторок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
ТОП-НОВИНИ
|Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
|Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|У квітні попит на електрокари подвоївся
|За час війни іноземці створили в Україні понад 2,6 тисячі компаній. Найбільше – громадяни Туреччини
|Ціни на нафту зростають, оскільки слабший індекс споживчих цін знижує долар, а запаси в США скорочуються
|ЕКА на тижні затвердить продукт страхування інвесткредитів
|В усій Україні 16 травня будуть погодинні відключення світла
|ЄС погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 2,9%
Бізнес
|OpenAI представила GPT-4o: рівень GPT-4, неймовірні голосові та зорові можливості — безкоштовно
|Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3
|Стартап Hubble Network встановив Bluetooth-з’єднання із супутником на відстані понад 600 км
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo