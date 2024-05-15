Нафта перейшла до зниження вдень у середу після публікації слабкого прогнозу попиту

Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у середу після публікації слабкого прогнозу попиту на нафту.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:34 EET подешевшали на $0,47 (0,57%), до $81,91 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,48 (0,62%), до $77,54 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,2%, WTI - на 1,4%, до того ж обидві марки закінчили торги на мінімумах з 12 березня.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз світового попиту на нафту на 2024 рік на 140 тис. барелів на добу, до 1,062 млн б/д із 1,202 млн б/д, що очікувалися місяцем раніше. МЕА очікує, що 2025 року попит на нафту збільшиться на 1,18 млн б/д.

"Ціни на Brent коливатимуться в діапазоні від $80 до $90 за барель до кінця другого кварталу", - написали аналітики Macquarie. Після цього прогноз стає негативнішим, почасти через слабший, ніж очікувалося раніше, очікуваний світовий попит на паливо.

Тим часом Американський інститут нафти (American Petroleum Institute, API) повідомив, що за тиждень до 10 травня резерви нафти в Штатах впали на 3,1 млн барелів. Офіційні відомості Міненерго США будуть опубліковані о 17:30 кч у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 1,35 млн барелів.