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Країни ОПЕК+ у квітні перевищили на 510 тис. б/д план із видобутку нафти із урахуванням добровільних скорочень - МЕА
12:45 15.05.2024 |
Країни ОПЕК+ у квітні видобували 34,48 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди - з урахуванням усіх добровільних скорочень низка членів альянсу - мали видобувати 33,97 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Таким чином, перевищення плану за підсумками минулого місяця становило 510 тис. б/д. Щодо березня країни блоку скоротили нафтовиробництво на 170 тис. б/д.
Видобуток держав ОПЕК, які беруть участь в угоді, у квітні становив 21,62 млн б/д, що на 0,4 млн б/д вище за план. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 120 тис. б/д понад дозволений рівень - 14,46 млн б/д (12,86 млн б/д без урахування Мексики).
МЕА зазначає, що найбільший внесок у зниження видобутку нафти альянсом у квітні належить Росії, яка частково виконала обіцяне скорочення видобутку - на 150 тис. б/д (за плану в 350 тис. б/д - ІФ), до 9,3 млн б/д. Видобуток в Іраку і Казахстані знизився на 20 тис. б/д і 30 тис. б/д відповідно, до 4,24 млн б/д і 1,59 млн б/д відповідно. Однак поточні рівні виробництва значно вищі за ті, що встановлені ОПЕК+ (з урахуванням добровільних скорочень).
Агентство нагадує, що 1 червня країни ОПЕК+ мають намір провести зустріч для оцінки поточної політики. Аналітики МЕА убачають необхідність для збільшення видобутку альянсом у другому півріччі до рівня квітня на 670 тис. б/д, до 42,1 млн б/д. Останній показник наведено з урахуванням Мексики, Ірану, Лівії та Венесуели, обсяги яких виведено за межі угоди ОПЕК+.
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