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Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів у США
08:23 15.05.2024 |
Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в середу, оскільки промислові дані показали падіння запасів у США і посилили очікування скорочення поставок, хоча очікування ключових даних по інфляції обмежило зростання.
Ринки нафти позитивно сприйняли заяву голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який сказав, що найбільша економіка світу залишається стійкою, в той час як плани Китаю щодо масштабного випуску облігацій на суму 1 трильйон юанів (138 мільярдів доларів) також сприяли деякому зміцненню позицій.
Очікування скорочення північноамериканських ринків також були посилені низкою руйнівних лісових пожеж у Канаді. Форт МакМюррей - велике канадське місто з нафтоносних пісків - було евакуйовано близько 6000 людей через наближення пожежі.
Проте, зростання цін на нафту було обмежене більш високими, ніж очікувалось, даними по інфляції індексу цін виробників у США у вівторок. На ринках з'явилися побоювання, що в середу індекс споживчих цін виявиться сильнішим, ніж очікувалося.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в липні, о 04:06 EET зросли на 0,4% до 82,70 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,4% до 77,97 доларів за барель.
Дані Американського інституту нафти (API) показали у вівторок, що запаси нафти в США скоротилися на 3,1 млн барелів за тиждень до 10 травня, що перевищило очікування скорочення на 1,1 млн барелів.
Дані також показали зниження запасів бензину, в той час як запаси дистилятів зросли на 349 000 барелів.
Ці дані породили певні надії на те, що попит на паливо в США зростає з початком літнього сезону, насиченого подорожами - тенденція, яка може сприяти скороченню світових поставок нафти, навіть незважаючи на те, що видобуток в США залишається на рекордно високому рівні.
Скорочення запасів у США та потенційні перебої з постачанням у Канаді також погіршують перспективи північноамериканських ринків нафти.
Дані Американського інституту нафти (API) зазвичай передвіщають аналогічні показники з офіційних даних про запаси, які мають бути опубліковані в середу.
Ринки нафти залишаються на межі перед ключовими даними по індексу споживчих цін в США, які вийдуть в середу, особливо після того, як дані по індексу споживчих цін за квітень виявились гарячішими, ніж очікувалось.
Трейдери остерігаються нових ознак тривкої інфляції в США, які, ймовірно, підштовхнуть ФРС до збереження високих процентних ставок на довший час - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого нафтовим котируванням.
Очікується, що високі ставки зупинять світову економічну активність і потенційно знизять попит на нафту.
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