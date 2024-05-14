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Нафта перейшла до помірного зниження, Brent торгується біля $83,2 за барель
15:35 14.05.2024 |
Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у вівторок.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:41 EET подешевшали на $0,19 (0,23%), до $83,17 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,21 (0,27%), до $78,91 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 0,7%, WTI - на 1,1%.
ОПЕК у вівторок зберегла прогноз зростання попиту на нафту у світі 2024 року, що передбачає підйом на 2,25 млн барелів за добу - до 104,46 млн б/д. Як і місяцем раніше, очікується, що у 2025 році споживання нафти збільшиться ще на 1,85 млн б/д - до 106,31 млн б/д, ідеться в травневому звіті організації.
При цьому квартальні прогнози були трохи скориговані. Так, оцінку попиту в першому кварталі 2024 року підвищено на 30 тис. б/д - до 103,56 млн б/д, а в другому - знижено на 80 тис. б/д - до 103,75 млн б/д. Прогноз на третій квартал збережено на рівні 104,9 млн б/д, а на четвертий квартал - підвищено на 40 тис. б/д - до 105,61 млн б/д.
ОПЕК прогнозує, що постачання рідких вуглеводнів із країн, що не входять до ОПЕК+, у 2024 році зростуть на 1,2 млн б/д - до 53 млн б/д, що відповідає оцінці попереднього місяця. У 2025 році цей показник зросте ще на 1,1 млн б/д - до 54,1 млн б/д.
Країни ОПЕК+ не хочуть виключати жодних опцій напередодні наступної зустрічі, яка відбудеться на початку червня, сказала аналітик Commerzbank Барбара Ламбрегт. Рішення розпочати поступове нарощування видобутку має ризики подальшого падіння цін на нафту, додала вона.
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