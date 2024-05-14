Країни ОПЕК+ у квітні знизили видобуток нафти на 250 тис. б/д, але перевищили план на 90 тис. б/д

Країни ОПЕК у квітні знизили видобуток до березня на 50 тис. барелів на добу - до 26,58 млн б/д, зазначається в щомісячному звіті ОПЕК.

З поточного місяця ОПЕК почав публікувати дані і щодо видобутку країн, які беруть участь в угоді ОПЕК+, але не входять до ОПЕК, включно з Росією.

Так, згідно з даними ОПЕК, країни не-ОПЕК, які беруть участь в угоді, у квітні знизили видобуток до березня на 198 тис. б/д - до 14,44 млн б/д. Зокрема, зріс видобуток нафти в Бахрейні, а в Росії та Казахстані - знизився.

Таким чином, свідчать розрахунки "Інтерфаксу", з урахуванням квот за угодою, а також добровільних скорочень окремих країн ОПЕК+, у квітні країни ОПЕК перевищили план на 146 тис. б/д, а країни не-ОПЕК видобували нижче плану на 53 тис. б/д. У результаті, всі країни ОПЕК+ видобували на 93 тис. б/д вище за план.

Зокрема, Казахстан у квітні перевищив свої обіцянки щодо видобутку приблизно на 90 тис. б/д, а Росія - на 190 тис. б/д, хоча обидві країни знизили видобуток щодо березня.

Мексика, яка формально бере участь в угоді ОПЕК+, але її квота не змінюється, видобувала на 120 тис. б/д нижче за квоту в 1,75 млн б/д. Азербайджан, Бахрейн, Судан і Південний Судан виробляли менше за дозволені їм обсяги, що призвело до того, що загалом країни не-ОПЕК, які беруть участь в угоді ОПЕК+, у квітні видобували на 53 тис. б/д менше, ніж планували.

Водночас країни ОПЕК, які беруть участь в угоді ОПЕК+, перевищили свій план через Ірак, який видобував на 184 тис. б/д вище своїх зобов'язань, Саудівську Аравію (на 50 тис. б/д вище), Кувейт (на 23 тис. б/д вище) і ОАЕ (на 18 тис. б/д вище).

Як повідомлялося, з травня 2023 року на весь 2024 рік діють "добровільні скорочення низки країн ОПЕК+" на 1,7 млн б/д, а також додаткові скорочення тих самих країн, оголошені на перший, а потім на другий квартал 2024 року. При цьому в I кв. видобуток скорочувався на 1,7 млн б/д, а Росія скорочувала експорт нафти і нафтопродуктів на 500 тис. б/д. З II кварталу Росія скорочує видобуток і експорт у різних варіаціях на 471 тис. б/д: у квітні Росія знизить видобуток на 350 тис. б/д, а експорт - на 121 тис. б/д; у травні - на 400 тис. б/д і 71 тис. б/д відповідно; у червні буде лише скорочувати видобуток на 471 тис. б/д.

Офіційна квота Росії з видобутку нафти на 2024 рік у рамках ОПЕК+ становить 9,95 млн б/д. З урахуванням добровільного скорочення видобутку, оголошеного у квітні 2023 року на весь 2024 рік, - 9,45 млн б/д. Таким чином, у квітні видобуток РФ має перебувати на рівні 9,1 млн б/д, у травні - 9,05 млн б/д, у червні - 8,979 млн б/д, що відповідає квоті Саудівської Аравії.