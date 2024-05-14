ОПЕК перейшла до таргетування поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, замість ОПЕК, оцінка зростання на 2024-2025рр. не змінилася

ОПЕК почала таргетувати пропозицію нафти з країн, що не входять в угоду ОПЕК+, а не країн "не-ОПЕК". Росія раніше враховувалася серед країн "не-ОПЕК", при цьому три країни ОПЕК не беруть участі в угоді ОПЕК+, але враховуються у звіті серед країн "ОПЕК+" (Лівія, Венесуела та Іран, загальний видобуток яких у квітні становив 5,2 млн б/д).

Очікується, що поставки рідких вуглеводнів із країн, що не входять до ОПЕК+, 2024 року зростуть на 1,2 млн б/д - до 53 млн б/д, що відповідає оцінці попереднього місяця, йдеться у звіті. У 2025 році цей показник зросте ще на 1,1 млн б/д - до 54,1 млн б/д, що на рівні розрахунків попереднього місяця.

Так, вважають експерти, у лютому вже відновилося виробництво рідких вуглеводнів у США після зупинок у січні, спричинених погодними умовами. Відповідно, очікується, що США збільшать виробництво РРВ у 2024 році на 0,4 млн б/д - до 21,34 млн б/д (відповідає попередньому прогнозу), а у 2025 році - ще на 0,5 млн б/д, до 21,84 млн б/д (як і у квітневому прогнозі). Також очікується зростання видобутку в Канаді, Бразилії та Норвегії.

Виробництво рідких вуглеводнів у країнах "не-ОПЕК+" у 2025 році зросте за рахунок США, Бразилії, Канади та Норвегії, а основне зниження припаде на Анголу (з 2024 р. вийшла з ОПЕК).

Видобуток лише нафти (конденсат в угоді не враховується) країнами ОПЕК+ у квітні збільшився на 246 тис. б/д - до 41,02 млн б/д.