ОПЕК зберіг прогноз зростання попиту на нафту на 2024 р. і 2025 р. - на 2,25 млн б/д і 1,85 млн б/д відповідно

ОПЕК зберіг прогноз зростання попиту на нафту у світі в 2024 році на 2,25 млн барелів на добу - до 104,46 млн б/д. Як і місяцем раніше, очікується, що 2025 року споживання нафти збільшиться ще на 1,85 млн б/д - до 106,31 млн б/д, йдеться в травневому звіті ОПЕК.

Проте протягом кварталів відбулися деякі незначні коригування, пов'язані з отриманими фактичними даними, а також з урахуванням очікуваних подій у найближчому майбутньому.

Так, оцінку попиту в I кв. 2024 року підвищено на 30 тис. б/д - до 103,56 млн б/д, а в II кв. знижено на 80 тис. б/д - до 103,75 млн б/д. Прогноз на III кв. не змінився - 104,9 млн б/д, а на IV кв. підвищено на 40 тис. б/д - до 105,61 млн б/д.

Коригування попиту на нафту в Китаї в бік підвищення в I кварталі було компенсовано корекцією в бік зниження в країнах ОЕСР в Америці в I кварталі і на Близькому Сході в другому і третьому кварталах. За прогнозами, попит на нафту в країнах ОЕСР у 2024 році зросте приблизно на 0,3 млн б/д порівняно з аналогічним періодом минулого року, водночас лідирує зростання в Америці. У країнах, що не входять до ОЕСР, попит на нафту, за прогнозами, збільшиться майже на 2 млн б/д порівняно з аналогічним періодом минулого року, головним чином за рахунок Китаю і за підтримки Близького Сходу, Індії, інших країн Азії, а також Латинської Америки.

У 2025 році країни ОЕСР, як очікується, збільшать споживання на 0,1 млн б/д, країни, що не входять до ОЕСР - на 1,74 млн б/д.

Попередні дані за березень показують, що загальні комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР зросли в місячному обчисленні на 20,2 млн барелів - до 2,793 млрд барелів. Це на 34 млн барелів більше, ніж у березні 2023 року, але на 38 барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 121 млн барелів нижче середнього показника за 2015-2019 роки (референтний рівень ефективності реалізації угоди ОПЕК+).

Зокрема, запаси нафти зросли на 6,8 млн барелів - до 1,369 млрд бар, нафтопродуктів - на 13,5 млн барелів, до 1,424 млрд бар.