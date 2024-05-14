Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК зберіг прогноз зростання попиту на нафту на 2024 р. і 2025 р. - на 2,25 млн б/д і 1,85 млн б/д відповідно
13:47 14.05.2024 |
ОПЕК зберіг прогноз зростання попиту на нафту у світі в 2024 році на 2,25 млн барелів на добу - до 104,46 млн б/д. Як і місяцем раніше, очікується, що 2025 року споживання нафти збільшиться ще на 1,85 млн б/д - до 106,31 млн б/д, йдеться в травневому звіті ОПЕК.
Проте протягом кварталів відбулися деякі незначні коригування, пов'язані з отриманими фактичними даними, а також з урахуванням очікуваних подій у найближчому майбутньому.
Так, оцінку попиту в I кв. 2024 року підвищено на 30 тис. б/д - до 103,56 млн б/д, а в II кв. знижено на 80 тис. б/д - до 103,75 млн б/д. Прогноз на III кв. не змінився - 104,9 млн б/д, а на IV кв. підвищено на 40 тис. б/д - до 105,61 млн б/д.
Коригування попиту на нафту в Китаї в бік підвищення в I кварталі було компенсовано корекцією в бік зниження в країнах ОЕСР в Америці в I кварталі і на Близькому Сході в другому і третьому кварталах. За прогнозами, попит на нафту в країнах ОЕСР у 2024 році зросте приблизно на 0,3 млн б/д порівняно з аналогічним періодом минулого року, водночас лідирує зростання в Америці. У країнах, що не входять до ОЕСР, попит на нафту, за прогнозами, збільшиться майже на 2 млн б/д порівняно з аналогічним періодом минулого року, головним чином за рахунок Китаю і за підтримки Близького Сходу, Індії, інших країн Азії, а також Латинської Америки.
У 2025 році країни ОЕСР, як очікується, збільшать споживання на 0,1 млн б/д, країни, що не входять до ОЕСР - на 1,74 млн б/д.
Попередні дані за березень показують, що загальні комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР зросли в місячному обчисленні на 20,2 млн барелів - до 2,793 млрд барелів. Це на 34 млн барелів більше, ніж у березні 2023 року, але на 38 барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 121 млн барелів нижче середнього показника за 2015-2019 роки (референтний рівень ефективності реалізації угоди ОПЕК+).
Зокрема, запаси нафти зросли на 6,8 млн барелів - до 1,369 млрд бар, нафтопродуктів - на 13,5 млн барелів, до 1,424 млрд бар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу
|Мін'юст після протестів бізнесу вирішив переписати законопроєкт про конфіскацію активів
|НБУ оцінив втрати України від блокади кордону в $660 млн. Їх вдається компенсувати
|Нафта перейшла до помірного зниження, Brent торгується біля $83,2 за барель
|Країни ОПЕК+ у квітні знизили видобуток нафти на 250 тис. б/д, але перевищили план на 90 тис. б/д
|ОПЕК перейшла до таргетування поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, замість ОПЕК, оцінка зростання на 2024-2025рр. не змінилася
Бізнес
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту