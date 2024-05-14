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Нижче за 27 грн/л: роздрібна ціна на автогаз повзе донизу
12:43 14.05.2024 |
З 6 по 13 травня середня роздрібна вартість скрапленого газу в країні зменшилася на 0,59 грн/л, до 26,84 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Динаміка середньої роздрібної ціни на газ в країні, грн/л
Протягом тижня у більшості мереж газ здешевшав на 1 грн/л. Найбільшу динаміку зафіксовано у мережі UPG: -1,31 грн до середньої ціни минулого тижня.
Великі дискаунтери «БРСМ-Нафта» і «Укрнафта» скинули на стелі по 50 коп./л. «Авантаж 7» ціну не змінював, утім, вартість LPG у мережі традиційно залишається однією з найнижчих у країні. Дешевше придбати автогаз можна лише на станціях Chipo, Green Wave, «Укрнафти» й RLS, які провели помітне зниження цін.
Відмовилися від зниження ціни у рештках мережі «Привату». Наразі вартість газу оператора лише на 0,40 грн/л нижча від вартості на ОККО й WOG, які стоять з найвищими цінами. Втім, враховуючи додаткові знижки у преміум мережах, які досягають 2-3 грн/л, вартість одного літра газу на ANP/Avias буде дорожчою від вартості у «зелених» на 1,5-2,5 грн/л.
Станом на 13 травня різниця між ціною на газ у маркетмейкерів і дискаунтерів зменшилася на 0,75 грн/л і становить 2,49 грн/л.
Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено зниженням гуртової вартості LPG. З початку травня середня ціна на ресурс знизилася на 710 грн/т, до 39 930 грн/л, або 21,56 грн/л.
Динаміка середньої гуртової ціни на газ у країні, грн/л
Попит на газ залишається слабким, хоча якісь невеликі ситуативні сплески оператори фіксують. «Залежно від погоди й активності ТЦК проливи коливаються у межах +/- 2-5%», - зазначили в одній із мереж центрального регіону країни.
Через низький попит оператори прогнозують подальше зниження. «Якщо ситуація з наповненням ринку та проливами збережеться, то газ, швидше за все, знизиться ще на 1 грн/л», - зазначили в одній із паливних мереж.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 6 по 13 травня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
13.05.24
|
Зм. до 06.05.24
|
ОККО
|
27,99
|
-1,00
|
SOCAR
|
27,99
|
-1,00
|
WOG
|
27,98
|
-1,00
|
Shell
|
27,66
|
-0,93
|
Авіас
|
27,59
|
0,00
|
Neftek
|
27,49
|
-1,00
|
KLO
|
27,29
|
-1,00
|
BVS
|
27,19
|
-0,50
|
Автотранс
|
27,18
|
-0,50
|
Рур груп
|
27,00
|
-1,00
|
ZOG
|
27,00
|
-0,50
|
Mango
|
26,75
|
-0,16
|
UPG
|
26,73
|
-1,31
|
AMIC
|
26,45
|
-0,32
|
U.GO
|
26,40
|
0,00
|
Ovis
|
26,19
|
-0,30
|
VostokGaz
|
26,19
|
-0,30
|
Кворум
|
25,98
|
0,00
|
Олас
|
25,95
|
-0,64
|
Marshal
|
25,58
|
-0,30
|
Катрал
|
25,57
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
25,55
|
-0,49
|
VST
|
25,50
|
-0,40
|
Авантаж 7
|
25,45
|
0,00
|
Chipo
|
25,07
|
-0,79
|
Green Wave
|
25,00
|
-0,90
|
Укрнафта
|
24,99
|
-0,50
|
RLS
|
24,90
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
26,84
|
-0,59
|
|
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