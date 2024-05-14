Нижче за 27 грн/л: роздрібна ціна на автогаз повзе донизу

З 6 по 13 травня середня роздрібна вартість скрапленого газу в країні зменшилася на 0,59 грн/л, до 26,84 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Динаміка середньої роздрібної ціни на газ в країні, грн/л

Протягом тижня у більшості мереж газ здешевшав на 1 грн/л. Найбільшу динаміку зафіксовано у мережі UPG: -1,31 грн до середньої ціни минулого тижня.

Великі дискаунтери «БРСМ-Нафта» і «Укрнафта» скинули на стелі по 50 коп./л. «Авантаж 7» ціну не змінював, утім, вартість LPG у мережі традиційно залишається однією з найнижчих у країні. Дешевше придбати автогаз можна лише на станціях Chipo, Green Wave, «Укрнафти» й RLS, які провели помітне зниження цін.

Відмовилися від зниження ціни у рештках мережі «Привату». Наразі вартість газу оператора лише на 0,40 грн/л нижча від вартості на ОККО й WOG, які стоять з найвищими цінами. Втім, враховуючи додаткові знижки у преміум мережах, які досягають 2-3 грн/л, вартість одного літра газу на ANP/Avias буде дорожчою від вартості у «зелених» на 1,5-2,5 грн/л.

Станом на 13 травня різниця між ціною на газ у маркетмейкерів і дискаунтерів зменшилася на 0,75 грн/л і становить 2,49 грн/л.

Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено зниженням гуртової вартості LPG. З початку травня середня ціна на ресурс знизилася на 710 грн/т, до 39 930 грн/л, або 21,56 грн/л.

Динаміка середньої гуртової ціни на газ у країні, грн/л

Попит на газ залишається слабким, хоча якісь невеликі ситуативні сплески оператори фіксують. «Залежно від погоди й активності ТЦК проливи коливаються у межах +/- 2-5%», - зазначили в одній із мереж центрального регіону країни.

Через низький попит оператори прогнозують подальше зниження. «Якщо ситуація з наповненням ринку та проливами збережеться, то газ, швидше за все, знизиться ще на 1 грн/л», - зазначили в одній із паливних мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 6 по 13 травня 2024 р., грн/л: