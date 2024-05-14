Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту слабо підвищуються, Brent торгується нижче за $83,5 за барель

 

Ціни на нафту слабо підвищуються у вівторок.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 EET складає $83,47 за барель, що на $0,11 (0,13%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $0,57 (0,7%), до $83,36 за барель.

Ф'ючерси на сорт WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,1 (0,13%), до $79,22 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $0,86 (1,1%), до $79,12 за барель.

Увага трейдерів у вівторок спрямована на щомісячний звіт ОПЕК щодо нафтового ринку. Крім того, вони продовжують оцінювати можливість продовження альянсом чинних обмежень на зустрічі 1 червня.

Міністр нафти Іраку Хайян Абдулгані минулої суботи заявив, що його країна "вже знизила видобуток достатньою мірою" і не готова до подальшого скорочення. Проте вже в неділю міністр змінив свою риторику, сказавши, що рішення про продовження добровільного обмеження виробництва прийматиметься країнами ОПЕК, і Багдад його дотримуватиметься.

Інвестори також чекають на дані про динаміку цін виробників і споживчих цін у США за квітень, які, ймовірно, дозволять оцінити ймовірність зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою цього року. Ці звіти будуть оприлюднені у вівторок та середу відповідно.

"Ми очікуємо, що країни ОПЕК+ продовжать чинні обмеження на видобуток", - каже аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар. На цьому фоні, а також з урахуванням пом'якшення грошово-кредитної політики центробанками розвинених країн, ціна Brent у третьому кварталі становитиме в середньому $80 за барель, у четвертому - $85 за барель, зазначає експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6196
  0,1010
 0,25
EUR
 1
 42,7495
  0,0653
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5054  0,08 0,20 40,0558  0,07 0,18
EUR 42,5617  0,13 0,30 43,2979  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7050  0,14 0,37 39,7350  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес