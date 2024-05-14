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Ціни на нафту слабо підвищуються, Brent торгується нижче за $83,5 за барель
09:10 14.05.2024 |
Ціни на нафту слабо підвищуються у вівторок.
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 EET складає $83,47 за барель, що на $0,11 (0,13%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $0,57 (0,7%), до $83,36 за барель.
Ф'ючерси на сорт WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,1 (0,13%), до $79,22 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $0,86 (1,1%), до $79,12 за барель.
Увага трейдерів у вівторок спрямована на щомісячний звіт ОПЕК щодо нафтового ринку. Крім того, вони продовжують оцінювати можливість продовження альянсом чинних обмежень на зустрічі 1 червня.
Міністр нафти Іраку Хайян Абдулгані минулої суботи заявив, що його країна "вже знизила видобуток достатньою мірою" і не готова до подальшого скорочення. Проте вже в неділю міністр змінив свою риторику, сказавши, що рішення про продовження добровільного обмеження виробництва прийматиметься країнами ОПЕК, і Багдад його дотримуватиметься.
Інвестори також чекають на дані про динаміку цін виробників і споживчих цін у США за квітень, які, ймовірно, дозволять оцінити ймовірність зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою цього року. Ці звіти будуть оприлюднені у вівторок та середу відповідно.
"Ми очікуємо, що країни ОПЕК+ продовжать чинні обмеження на видобуток", - каже аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар. На цьому фоні, а також з урахуванням пом'якшення грошово-кредитної політики центробанками розвинених країн, ціна Brent у третьому кварталі становитиме в середньому $80 за барель, у четвертому - $85 за барель, зазначає експерт.
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