Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на дизель падають

Роздрібні ціни на дизель падають

 

Маркетмейкери знизили ціну на дизпальне на 1-2,5 грн/л, що надало відповідного стимулу середній і нижній ланкам ринку. Найімовірніше, це тільки початок. У роздумах поки перебуває бензин, націнка на який не така надвелика, як на дизель.

Але ситуація змінюється, зовнішній ринок потихеньку знижується: у травні в Середземномор'ї ціна втратила в середньому $24/т (0,85 грн/л), на півночі - $42/т (1,49 грн/л).

«Зниження закупівельної ціни й конкуренція підштовхнули нас до зниження цінника на бензин», - розповіли в одній із паливних мереж.

І хоча націнка на бензині залишається суттєво нижчою за торішні показники, багато хто знайшов у собі сили зробити клієнтам приємність. Серед них - Chipo, RLS, «Укр-Петроль», «Олас» і Green Wave. Щоправда, цей крок можна радше назвати не спробою ще більше сподобатися клієнтам, а швидше їх втримати.

Зрозуміло, що були й інші погляди. Великі мережі - такі як «Укрнафта», АМІС, Shell, Mango, а також регіональні Neftek і «Кворум» збільшили цінник на А-95 у діапазоні 0,13-1,53 грн/л.

Верхньою межею здорожчання пройшла «Укрнафта»: +1,53 грн/л (А-95) і 2 грн/л (А-95+), хоча з урахування «великодніх віражів» здорожчання з початку місяця становило лише 0,52-1 грн/л залежно від марки. У результаті національна мережа зберігає конкурентну ціну.

У травні спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин зріс у середньому на 1,72 грн/л, до 6,82 грн/л. Це значно ліпше, ніж було у квітні, але дещо не дотягує до показників минулого року. Можливо, про ті орієнтири вже варто забувати?

На початку шляху

А от у дизелю справи були кращими, що й стало головною передумовою зниження, яке прогресує. Спред минулого тижня дещо зменшився (на 0,31 грн/л), але становив 9,97 грн/л. І це середній, дехто мав і набагато кращий результат.

Крім «дорогих» мереж, які скинули 1-2,5 грн/л, на 1-2 грн/л здешевшав дизель у UPG, Shell, KLO, VST та інших (див. табл.).

Станом на 13 травня різниця вартості ресурсу між «преміумами» й дискаунтерами зменшилася на 1,23 грн/л, до 6,75 грн/л. Для бензину вона майже не змінилася і становить 7,92 грн/л.

Отже, тиждень приніс здорожчання А-95 на 0,22 грн/л (55,91 грн/л) й здешевшання дизпального на 0,53 грн/л (53,34 грн/л).

Щодо подальших перспектив, то суттєві зміни цін на бензин наразі малоймовірні. На відміну від дизелю, якого багато й ціна на який впала.

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Роздрібні ціни на дизель падають

Роздрібні ціни на пальне у провідних мережах з 6 по 13 травня 2024 р., грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

13.05.24

Зм. до 06.05.24

13.05.24

Зм. до 06.05.24

13.05.24

Зм. до 06.05.24

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

56,49

-1,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

56,49

-1,00

Авіас

54,05

0,00

54,49

0,00

50,49

-0,02

Укрнафта

53,54

1,53

56,02

2,00

52,52

0,50

UPG

56,50

0,00

58,50

0,00

51,90

-2,00

AMIC

56,55

0,13

57,87

-0,08

54,32

-0,55

Shell

58,92

1,00

61,89

1,00

55,99

-1,00

SOCAR

61,99

0,00

62,99

0,00

57,49

-2,50

БРСМ-Нафта

53,02

0,03

50,19

-0,54

KLO

56,79

0,00

58,29

0,00

55,59

-1,10

BVS

56,99

0,00

58,99

0,00

54,99

0,00

Chipo

53,90

-0,57

51,16

-0,74

Авантаж 7

52,45

0,00

49,95

0,00

Укр-Петроль

52,53

-0,09

50,50

-0,14

Mango

54,37

1,20

53,28

0,00

Ovis

55,49

0,00

56,99

0,00

53,49

-0,50

VST

55,60

0,00

51,20

-1,00

Marshal

53,30

0,00

56,40

0,00

51,80

0,00

Маркет

52,99

0,00

50,49

0,00

Олас

53,49

-0,31

50,99

0,00

VostokGaz

54,49

0,00

52,99

0,00

U.GO

53,90

0,00

53,90

0,00

Neftek

57,99

0,50

59,99

0,00

54,99

-1,00

Кворум

53,98

0,50

51,98

0,00

Автотранс

56,98

0,00

54,98

0,00

Рур груп

54,49

0,00

54,49

0,00

ZOG

52,50

0,00

55,50

0,00

53,00

-1,00

Катрал

55,99

0,00

53,99

0,00

Prime

52,95

0,00

51,95

0,00

Green Wave

54,40

-0,50

52,40

-1,50

RLS

52,40

-1,00

54,00

-0,50

49,80

-1,00

Фактор

53,00

0,00

47,70

-0,50

Середня ціна в Україні

55,91

0,22

59,53

0,42

53,34

-0,53
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6196
  0,1010
 0,25
EUR
 1
 42,7495
  0,0653
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4258  0,01 0,02 39,9850  0,00 0,01
EUR 42,4325  0,05 0,13 43,1567  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,25 0,63 39,6300  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес