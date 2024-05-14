Роздрібні ціни на дизель падають

Маркетмейкери знизили ціну на дизпальне на 1-2,5 грн/л, що надало відповідного стимулу середній і нижній ланкам ринку. Найімовірніше, це тільки початок. У роздумах поки перебуває бензин, націнка на який не така надвелика, як на дизель.

Але ситуація змінюється, зовнішній ринок потихеньку знижується: у травні в Середземномор'ї ціна втратила в середньому $24/т (0,85 грн/л), на півночі - $42/т (1,49 грн/л).

«Зниження закупівельної ціни й конкуренція підштовхнули нас до зниження цінника на бензин», - розповіли в одній із паливних мереж.

І хоча націнка на бензині залишається суттєво нижчою за торішні показники, багато хто знайшов у собі сили зробити клієнтам приємність. Серед них - Chipo, RLS, «Укр-Петроль», «Олас» і Green Wave. Щоправда, цей крок можна радше назвати не спробою ще більше сподобатися клієнтам, а швидше їх втримати.

Зрозуміло, що були й інші погляди. Великі мережі - такі як «Укрнафта», АМІС, Shell, Mango, а також регіональні Neftek і «Кворум» збільшили цінник на А-95 у діапазоні 0,13-1,53 грн/л.

Верхньою межею здорожчання пройшла «Укрнафта»: +1,53 грн/л (А-95) і 2 грн/л (А-95+), хоча з урахування «великодніх віражів» здорожчання з початку місяця становило лише 0,52-1 грн/л залежно від марки. У результаті національна мережа зберігає конкурентну ціну.

У травні спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин зріс у середньому на 1,72 грн/л, до 6,82 грн/л. Це значно ліпше, ніж було у квітні, але дещо не дотягує до показників минулого року. Можливо, про ті орієнтири вже варто забувати?

На початку шляху

А от у дизелю справи були кращими, що й стало головною передумовою зниження, яке прогресує. Спред минулого тижня дещо зменшився (на 0,31 грн/л), але становив 9,97 грн/л. І це середній, дехто мав і набагато кращий результат.

Крім «дорогих» мереж, які скинули 1-2,5 грн/л, на 1-2 грн/л здешевшав дизель у UPG, Shell, KLO, VST та інших (див. табл.).

Станом на 13 травня різниця вартості ресурсу між «преміумами» й дискаунтерами зменшилася на 1,23 грн/л, до 6,75 грн/л. Для бензину вона майже не змінилася і становить 7,92 грн/л.

Отже, тиждень приніс здорожчання А-95 на 0,22 грн/л (55,91 грн/л) й здешевшання дизпального на 0,53 грн/л (53,34 грн/л).

Щодо подальших перспектив, то суттєві зміни цін на бензин наразі малоймовірні. На відміну від дизелю, якого багато й ціна на який впала.

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л



