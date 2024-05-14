Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 05:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Роздрібні ціни на дизель падають
23:48 13.05.2024 |
Маркетмейкери знизили ціну на дизпальне на 1-2,5 грн/л, що надало відповідного стимулу середній і нижній ланкам ринку. Найімовірніше, це тільки початок. У роздумах поки перебуває бензин, націнка на який не така надвелика, як на дизель.
Але ситуація змінюється, зовнішній ринок потихеньку знижується: у травні в Середземномор'ї ціна втратила в середньому $24/т (0,85 грн/л), на півночі - $42/т (1,49 грн/л).
«Зниження закупівельної ціни й конкуренція підштовхнули нас до зниження цінника на бензин», - розповіли в одній із паливних мереж.
І хоча націнка на бензині залишається суттєво нижчою за торішні показники, багато хто знайшов у собі сили зробити клієнтам приємність. Серед них - Chipo, RLS, «Укр-Петроль», «Олас» і Green Wave. Щоправда, цей крок можна радше назвати не спробою ще більше сподобатися клієнтам, а швидше їх втримати.
Зрозуміло, що були й інші погляди. Великі мережі - такі як «Укрнафта», АМІС, Shell, Mango, а також регіональні Neftek і «Кворум» збільшили цінник на А-95 у діапазоні 0,13-1,53 грн/л.
Верхньою межею здорожчання пройшла «Укрнафта»: +1,53 грн/л (А-95) і 2 грн/л (А-95+), хоча з урахування «великодніх віражів» здорожчання з початку місяця становило лише 0,52-1 грн/л залежно від марки. У результаті національна мережа зберігає конкурентну ціну.
У травні спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин зріс у середньому на 1,72 грн/л, до 6,82 грн/л. Це значно ліпше, ніж було у квітні, але дещо не дотягує до показників минулого року. Можливо, про ті орієнтири вже варто забувати?
На початку шляху
А от у дизелю справи були кращими, що й стало головною передумовою зниження, яке прогресує. Спред минулого тижня дещо зменшився (на 0,31 грн/л), але становив 9,97 грн/л. І це середній, дехто мав і набагато кращий результат.
Крім «дорогих» мереж, які скинули 1-2,5 грн/л, на 1-2 грн/л здешевшав дизель у UPG, Shell, KLO, VST та інших (див. табл.).
Станом на 13 травня різниця вартості ресурсу між «преміумами» й дискаунтерами зменшилася на 1,23 грн/л, до 6,75 грн/л. Для бензину вона майже не змінилася і становить 7,92 грн/л.
Отже, тиждень приніс здорожчання А-95 на 0,22 грн/л (55,91 грн/л) й здешевшання дизпального на 0,53 грн/л (53,34 грн/л).
Щодо подальших перспектив, то суттєві зміни цін на бензин наразі малоймовірні. На відміну від дизелю, якого багато й ціна на який впала.
Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
13.05.24
|
Зм. до 06.05.24
|
13.05.24
|
Зм. до 06.05.24
|
13.05.24
|
Зм. до 06.05.24
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
56,49
|
-1,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
56,49
|
-1,00
|
Авіас
|
54,05
|
0,00
|
54,49
|
0,00
|
50,49
|
-0,02
|
Укрнафта
|
53,54
|
1,53
|
56,02
|
2,00
|
52,52
|
0,50
|
UPG
|
56,50
|
0,00
|
58,50
|
0,00
|
51,90
|
-2,00
|
AMIC
|
56,55
|
0,13
|
57,87
|
-0,08
|
54,32
|
-0,55
|
Shell
|
58,92
|
1,00
|
61,89
|
1,00
|
55,99
|
-1,00
|
SOCAR
|
61,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
57,49
|
-2,50
|
БРСМ-Нафта
|
53,02
|
0,03
|
|
|
50,19
|
-0,54
|
KLO
|
56,79
|
0,00
|
58,29
|
0,00
|
55,59
|
-1,10
|
BVS
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Chipo
|
53,90
|
-0,57
|
|
|
51,16
|
-0,74
|
Авантаж 7
|
52,45
|
0,00
|
|
|
49,95
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
52,53
|
-0,09
|
|
|
50,50
|
-0,14
|
Mango
|
54,37
|
1,20
|
|
|
53,28
|
0,00
|
Ovis
|
55,49
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
53,49
|
-0,50
|
VST
|
55,60
|
0,00
|
|
|
51,20
|
-1,00
|
Marshal
|
53,30
|
0,00
|
56,40
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
Олас
|
53,49
|
-0,31
|
|
|
50,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
54,49
|
0,00
|
|
|
52,99
|
0,00
|
U.GO
|
53,90
|
0,00
|
|
|
53,90
|
0,00
|
Neftek
|
57,99
|
0,50
|
59,99
|
0,00
|
54,99
|
-1,00
|
Кворум
|
53,98
|
0,50
|
|
|
51,98
|
0,00
|
Автотранс
|
56,98
|
0,00
|
|
|
54,98
|
0,00
|
Рур груп
|
54,49
|
0,00
|
|
|
54,49
|
0,00
|
ZOG
|
52,50
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
53,00
|
-1,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
|
|
53,99
|
0,00
|
Prime
|
52,95
|
0,00
|
|
|
51,95
|
0,00
|
Green Wave
|
54,40
|
-0,50
|
|
|
52,40
|
-1,50
|
RLS
|
52,40
|
-1,00
|
54,00
|
-0,50
|
49,80
|
-1,00
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
47,70
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
55,91
|
0,22
|
59,53
|
0,42
|
53,34
|
-0,53
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
|Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Роздрібні ціни на дизель падають
|У Раді хочуть заборонити рекламу азартних ігор та спонсорство в Україні
|Модернізація ТЕЦ і розвиток «зеленої» енергетики: Нафтогаз та Swedfund домовилися про співпрацю
|На аукціонах у системі Prozorro.Продажі з початку року вдалося залучити ₴3,89 мільярда
|Hyundai допоможе Україні з проєктуванням і будівництвом атомних блоків
|Підготовка до виробництва пороху: в Україні засіяли перші поля бавовнику
Бізнес
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench
|Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі