Нафта перейшла до помірного зростання, Brent біля $83,2 за барель

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у понеділок.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:01 кч подорожчали на $0,39 (0,47%), до $83,17 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,43 (0,55%), до $78,69 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 0,2%, тоді як WTI подорожчала на аналогічну величину.

Ціни на нафту можуть опуститися до $78 за барель до початку 2025 року, вважає старший економіст Westpac Джастін Смірк. У найближчій перспективі геополітичні ризики підтримуватимуть котирування біля рівнів у районі $85 за барель, проте ці ризики поступово слабшають, а пропозиція продовжує перевищувати попит, зазначив експерт.

Водночас дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США знизилася на три і становила 496 од. Кількість газових установок збільшилася на одну - до 103.