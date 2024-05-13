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Ірак не погодиться на нове скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК - Reuters
20:27 12.05.2024 |
Міністр нафти Іраку заявив, що Ірак здійснив достатньо добровільних скорочень видобутку нафти й не погодиться на будь-які додаткові скорочення, прийняті ОПЕК+ на наступній зустрічі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Джерела повідомили, що ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти, Росія та інші виробники, що не входять в ОПЕК, може продовжити деякі добровільні скорочення видобутку, якщо попит не відновиться.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи погодиться Ірак продовжити добровільне скорочення видобутку на зустрічі ОПЕК+, міністр сказав, що Ірак достатньо скоротив видобуток і не погодиться на жодне нове скорочення.
Ірак неодноразово заявляв, що прихильний добровільному скороченню видобутку, спочатку оголошеному ОПЕК+ у 2023 році, але перевищив свою квоту на видобуток на 602 000 барелів на добу за перші три місяці 2024 року.
Група заявила, що Багдад погодився компенсувати це додатковим скороченням видобутку протягом решти року.
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