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АНАЛІТИКА

Нафта залишається в плюсі, Brent близько $84,4 за барель

 

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у п'ятницю.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:19 EET становить $84,38 за барель, що на $0,5 (0,6%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,57 (0,72%), до $79,83 за барель.

Підтримку котируванням надають опубліковані в четвер дані про зростання імпорту нафти в Китаї у квітні. Показник зріс на 5,5% у річному виразі, до 10,88 млн барелів на добу, повідомило Головне митне управління країни.

Трейдери також оцінюють ситуацію на Близькому Сході. Понад 100 тис. осіб залишили за останні дні м. Рафах, побоюючись початку там масштабної ізраїльської військової операції, повідомив у п'ятницю координатор ЮНІСЕФ у Газі Хаміш Янг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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