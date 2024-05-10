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АНАЛІТИКА

ОПЕК відмовиться від розрахунку світового попиту на нафту картелю - Reuters

 

ОПЕК має намір відмовитися від публікації розрахунку світового попиту саме на власну нафту. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, організація вирішила зосередитись на прогнозах попиту для більш широкої групи виробників - об'єднання ОПЕК+. До нього входять як країни картелю, так і держави, що перебувають поза ним, найбільшою з яких є росія.

Причиною цього рішення є зміни у спільній політиці між ОПЕК і партнерами з ОПЕК+ щодо постачання «чорного золота» на світовий ринок.

Раніше секретаріат у Відні надавав оцінку так званого попиту на ОПЕК - йдеться про показник, який уважно відстежували аналітики й трейдери як індикатор ситуації на ринку. Тепер організація публікуватиме цифри тільки за очікуваним попитом на нафту всіх учасників Декларації про співпрацю - офіційної назви ОПЕК+.
За матеріалами: EnKorr
 

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