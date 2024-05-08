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Нафта падає на тлі зростання запасів в США і обережних очікувань пропозиції
08:23 08.05.2024 |
Ціни на нафту впали на початку торгів в Азії в середу, оскільки галузеві дані свідчать про зростання запасів як сирої нафти, так і палива в США, що є ознакою слабкого попиту, а також про обережні очікування щодо пропозиції напередодні політичної зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться наступного місяця.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:48 EET подешевшали на 30 центів, або на 0,36%, до $82,86 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 25 центів, або 0,32%, до 78,13 долара за барель.
Обидва ф'ючерси незначно знизились на попередній сесії на ознаках послаблення дефіциту пропозиції та зниження світового попиту на нафту після публікації у вівторок прогнозного звіту Агентства з охорони навколишнього середовища США.
За тиждень, що закінчився 3 травня, запаси нафти в США зросли на 509 000 барелів, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. Запаси бензину і дистилятів також зросли, за їхніми словами.
«Дані API, опубліковані вночі, були помірно ведмежими через зростання запасів як сирої нафти, так і нафтопродуктів... Занепокоєння щодо слабшого, ніж зазвичай, попиту на бензин у США та збільшення запасів вплинули на стрімке зростання цін на бензин RBOB", - зазначають аналітики ING у своїй записці для клієнтів.
Офіційні дані уряду США про запаси будуть опубліковані о 16:30 EET. Аналітики, опитані Reuters, очікують, що минулого тижня запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 1,1 млн барелів.
Обережні очікування щодо скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти та асоційованих членів (ОПЕК+) напередодні політичної зустрічі 1 червня також тиснули на ринки.
«Ціни на нафту зазнали подальшого тиску на тлі зростання шуму навколо виробничої політики ОПЕК+... Очікується, що члени ОПЕК+ продовжать своє додаткове добровільне скорочення поставок після другого кварталу цього року", - зазначають аналітики ING.
Тим часом, надії на припинення вогню в Газі також чинили тиск на ціни на нафту протягом останніх сесій, причому деякі аналітики відзначають, що премія за ризик на нафту знизилася разом з ними.
«Падіння цін на нафту після того, як Іран та Ізраїль здійснили взаємні атаки, свідчить про те, що частина премії за ризик у цінах вже зменшилася», - сказав економіст Білл Везерберн з Capital Economics у своїй клієнтській записці.
«Ціни продовжують підтримуватися скороченням видобутку ОПЕК+, але ми підозрюємо, що члени організації поступово згортатимуть ці скорочення з липня, що призведе до зниження цін на нафту», - додав він.
США вважають, що переговори про припинення вогню в Газі повинні допомогти подолати розбіжності між Ізраїлем і ХАМАС. Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс відвідає Ізраїль у середу для переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та іншими високопосадовцями, повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням.
Деякі аналітики очікують, що короткостроковий попит залишається добре підтриманим, однак, обмежує загальне зниження цін.
«На нашу думку, багато розмов про скорочення обсягів виробництва в останні тижні є перебільшенням, оскільки маржа все ще досить висока, а це означає, що попит в Азії може зрости після досягнення піку і зменшення обсягів виробництва», - сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі (Neil Crosby).
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