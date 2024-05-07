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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Нафта перейшла до зниження, Brent опустилася до $83,1 за барель
15:50 07.05.2024 |
Ціни на нафту почали знижуватися вдень у вівторок.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:42 EET подешевшали на $0,24 (0,29%), до $83,09 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,21 (0,27%), до $78,27 за барель.
Напередодні обидві марки подорожчали на 0,5%.
Ізраїль не відмовляється від планів щодо проведення операції в Рафасі, має намір у такий спосіб чинити тиск на рух ХАМАС, повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву офісу ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. "Ізраїльський військовий кабінет одноголосно проголосував за продовження підготовки операції в Рафасі з метою військового тиску на ХАМАС для прогресу у звільненні заручників і досягненні цілей війни", - наводить видання заяву канцелярії.
Згідно з нею, нещодавня відповідь ХАМАС на мирні ініціативи не задовольняє Ізраїль. Нетаньягу раніше заявив, що ХАМАС висунув неприйнятні вимоги, зокрема встановлення постійного режиму припинення вогню.
"Геополітика знову стала ключовим фактором для цін на нафту, що впали минулого тижня, - сказала аналітик Saxo Capital Markets Чару Чанана. - Прогноз попиту підтримується очікуваннями зниження ставок Федрезерву".
Водночас більшість аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, очікує, що низка країн ОПЕК+ продовжить свої скорочення в 2 млн б/д, можливо, відразу на друге півріччя. Невелика частина прогнозує збільшення видобутку на цілих 1,1 млн б/д.
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