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Нафта зростає після удару Ізраїлю по Газі, переговори про перемир'я тривають
08:27 07.05.2024 |
Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Газі, в той час як переговори про припинення вогню з ХАМАС продовжилися безрезультатно.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET зросли на 23 центи, або на 0,28%, до 83,56 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 24 центи, або на 0,31%, до 78,72 доларів за барель.
«Ціни на нафту відкрилися сьогодні вранці, оскільки деякі перешкоди в переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС змусили учасників ринку оцінювати геополітичну напруженість, яка потенційно може затягнутися на довший час», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег в IG.
Учасники ринку з нетерпінням чекатимуть на майбутні дані про запаси сирої нафти в США, додав Єп.
Минулого тижня очікувалось, що запаси нафти і нафтопродуктів в США скоротились, як показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок. За прогнозами аналітиків, за тиждень до 3 травня запаси сирої нафти могли в середньому скоротитися приблизно на 1,2 мільйона барелів.
У понеділок ціни на нафту зросли, частково відновивши падіння минулого тижня. Обидва контракти зазнали найбільших тижневих втрат за останні три місяці, оскільки ринок зосередився на слабких даних по зайнятості в США і можливих термінах зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.
Палестинське бойове угрупування ХАМАС в понеділок погодилося на пропозицію посередників про припинення вогню в Газі, але Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і продовжив удари по Рафаху, плануючи продовжити переговори про укладення угоди.
Ізраїльські сили завдали ударів по Рафаху на південній околиці Гази з повітря і землі і наказали жителям покинути частину міста, яке стало прихістком для більш ніж 1 мільйона переміщених палестинців.
Відсутність врегулювання між сторонами конфлікту, який триває вже сім місяців, підтримала ціни на нафту, оскільки інвестори побоюються, що регіональна ескалація війни порушить постачання близькосхідної нафти.
Рішення Саудівської Аравії підвищити офіційні відпускні ціни на нафту, що продається в Азію, Північно-Західну Європу і Середземномор'я в червні, також підтримало ціни, сигналізуючи про очікування високого попиту цього літа.
Найбільший світовий експортер підвищив ціну на свою флагманську нафту сорту Arab Light в Азії на $2,90 за барель вище середньої ціни Оман/Дубай у червні, що є найвищим показником з січня і верхньою межею очікувань трейдерів, згідно з опитуванням Reuters.
Тим часом, сильніший долар обмежив зростання ф'ючерсів на нафту, оскільки він робить нафту дорожчою для трейдерів, які тримають інші валюти. Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, о 06:00 EET виріс до 105,18.
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