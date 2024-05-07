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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $83,7 за барель
15:38 06.05.2024 |
Ціни на нафту посилили підвищення вдень у понеділок, відновлюючись після максимального з лютого падіння за підсумками попереднього тижня.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:09 EET подорожчали на $0,76 (0,92%), до $83,72 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,86 (1,1%), до $78,97 за барель.
За минулий тиждень Brent упала в ціні на 6%, WTI - майже на 7%. Тиск на ринок минулого тижня чинили дані про зростання запасів у США і сигнали зниження попиту, а також певне ослаблення побоювань щодо перебоїв постачань нафти з Близького Сходу.
Тим часом Ізраїль і ХАМАС минулих вихідних так і не змогли домовитися про перемир'я, що підтримує нафтові котирування в понеділок.
Крім того, Saudi Aramco у вихідні повідомила, що підвищить ціни на нафту для азійських покупців у червні. Вартість основного сорту, що постачається в Азію, - Arab Light - збільшиться на $0,9 за барель. У результаті він коштуватиме на $2,9 більше, ніж кошик нафти Оману і Дубая, йдеться в повідомленні Saudi Aramco.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США знизилася на сім і становила 499 од. Кількість газових установок скоротилася на три, до 102, оновивши мінімум за два роки.
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