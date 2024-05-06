Нафта зростає після підвищення цін Саудівською Аравією

Ф'ючерси на нафту зросли в понеділок після того, як Саудівська Аравія підвищила червневі ціни на нафту для більшості регіонів, а також після того, як перспективи угоди про припинення вогню в Газі виявилися примарними, що посилило побоювання, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС може розростися в ключовому нафтовидобувному регіоні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:19 EET зросли на 28 центів, або на 0,3%, до 83,24 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 78,40 долара за барель, що на 29 центів, або на 0,4%, вище.

Саудівська Аравія підвищила офіційні відпускні ціни на свою нафту, що постачатиметься в Азію, Північно-Західну Європу і Середземномор'я в червні, сигналізуючи про очікування високого попиту цього літа.

«Після падіння трохи більше ніж на 7,3% минулого тижня через послаблення геополітичної напруженості, ICE Brent розпочала новий торговий тиждень на більш сильному фундаменті, відкрившись вище», - зазначає керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон у своїй записці.

Це сталося після того, як Саудівська Аравія підвищила червневі OSP для більшості регіонів на тлі скорочення поставок в цьому кварталі, додав він.

Минулого тижня обидва ф'ючерсні контракти зазнали найбільшого тижневого падіння за останні три місяці: Brent впала більш ніж на 7%, а WTI - на 6,8%, оскільки інвестори зважали на слабкі дані по зайнятості в США і можливі терміни зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.

Премія за геополітичний ризик у цінах на нафту також зменшилася, оскільки тривають переговори про припинення вогню в Газі.

Однак перспективи угоди в неділю виглядали примарними, оскільки ХАМАС повторив свою вимогу про припинення війни в обмін на звільнення заручників, а прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху категорично виключив таку можливість.

На знак того, що пропозиція може скоротитися, американські енергетичні компанії минулого тижня скоротили кількість працюючих нафтових і газових бурових установок другий тиждень поспіль, причому нафтові бурові установки скоротилися на сім до 499, що стало найбільшим тижневим падінням з листопада 2023 року, йдеться у звіті Baker Hughes, опублікованому в п'ятницю.